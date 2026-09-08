CINEMA

Cinemark, UCI e Cinépolis iniciam promoção com ingressos a partir de R$ 10 nesta semana

Redes participam da Semana do Cinema com preços promocionais, descontos em salas especiais e combos

Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:27

Cinemark, UCI e Cinépolis iniciam promoção com ingressos a partir de R$ 10 nesta semana Crédito: Shutterstock

Os amantes da sétima arte poderão aproveitar uma semana inteira de ingressos mais baratos a partir desta quinta-feira (10). Cinemark, UCI Cinemas e Cinépolis participam da Semana do Cinema, que segue até o dia 16 de setembro, com entradas a partir de R$ 10.

Na Cinemark, todas as sessões da rede terão preços promocionais durante a campanha. Os ingressos para sessões em 2D e 3D realizadas antes das 17h custarão R$ 10. Nos demais horários, o valor será de R$ 12.

10 pérolas do cinema baiano 1 de 10

As salas especiais também terão preços reduzidos. Nas salas Prime e D-BOX, as sessões antes das 17h custarão R$ 20, enquanto os demais horários terão ingressos por R$ 24.

A UCI Cinemas também oferecerá entradas por R$ 10 para sessões realizadas até as 16h59. A partir das 17h, os ingressos custarão R$ 12. Os valores das salas DeLux e 4DX devem ser consultados diretamente com a rede.

Já a Cinépolis terá ingressos a partir de R$ 10 nas salas Tradicionais e Macro XE. A promoção também prevê 60% de desconto nas salas VIP e combos especiais a partir de R$ 29.