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Cinemark, UCI e Cinépolis iniciam promoção com ingressos a partir de R$ 10 nesta semana

Redes participam da Semana do Cinema com preços promocionais, descontos em salas especiais e combos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:27

Cinemark oferece ingressos promocionais
Cinemark, UCI e Cinépolis iniciam promoção com ingressos a partir de R$ 10 nesta semana Crédito: Shutterstock

Os amantes da sétima arte poderão aproveitar uma semana inteira de ingressos mais baratos a partir desta quinta-feira (10). Cinemark, UCI Cinemas e Cinépolis participam da Semana do Cinema, que segue até o dia 16 de setembro, com entradas a partir de R$ 10.

Na Cinemark, todas as sessões da rede terão preços promocionais durante a campanha. Os ingressos para sessões em 2D e 3D realizadas antes das 17h custarão R$ 10. Nos demais horários, o valor será de R$ 12.

10 pérolas do cinema baiano

Ó Paí, Ó é um clássico que desperta em qualquer um a vontade de bater perna no Pelourinho por Reprodução
Capitães da Areia (2011):  Mais uma delícia de filme baseado na obra de Jorge Amado. Nesse caso, o longa é dirigido pela neta do escritor, Cecília Amado, e foi produzido no contexto do centenário do mestre baiano por Foto: Divulgação
Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976): por 34 anos, foi a produção brasileira de maior sucesso de público, levando mais de 10 milhões de pessoas aos cinemas por Reprodução
O Pagador de Promessas (1962): quando se junta esses dois termos: 'clássico' + 'cinema brasileiro', só pode aparecer esse, considerado um dos filmes mais importantes da história brasileira por Reprodução
Barravento (1962): seria possível fazer uma lista de filmes baianos sem citar Glauber Rocha? Barravento foi o primeiro longa-metragem do cineasta, e conta a história de Firmino, ex-pescador que retorna para sua aldeia por Divulgação
A Luta do Século (2016): Documentário dirigido pelo cineasta baiano Sérgio Machado narra a história da maior rivalidade do boxe brasileiro, entre Holyfield e o pernambucano Luciano 'Todo Duro' Torres por Reprodução/Divulgação
Quincas Berro d'Água (2010): baseado no clássico de Jorge Amado, o filme do diretor baiano Sérgio Machado é uma combinação entre comédia e baianidade. Conta a história de Quincas, funcionário público que larga a vida bem 'meeira' que levava e cai na farra de Salvador por Reprodução/Divulgação
Cinderela Baiana (1998): conta a história de Carla Perez, que àquela época era uma das maiores estrelas do país, dançarina do grupo É O Tchan por Reprodução/Divulgação
Jardim das Folhas Sagradas (2011): dirigido e escrito pelo cineasta baiano Pola Ribeiro, o longa-metragem conta a história de Bonfim, bancário bem sucedido que recebe dos orixás a missão de abrir um terreiro de Candomblé por Reprodução/Divulgação
Trampolim do Forte (2013): obra do baiano João Rodrigo Mattos conta a história de dois meninos pobres que ajudam a pagar as contas de casa vendendo picolé na praia por Reprodução/Divulgação
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Ó Paí, Ó é um clássico que desperta em qualquer um a vontade de bater perna no Pelourinho por Reprodução

As salas especiais também terão preços reduzidos. Nas salas Prime e D-BOX, as sessões antes das 17h custarão R$ 20, enquanto os demais horários terão ingressos por R$ 24.

A UCI Cinemas também oferecerá entradas por R$ 10 para sessões realizadas até as 16h59. A partir das 17h, os ingressos custarão R$ 12. Os valores das salas DeLux e 4DX devem ser consultados diretamente com a rede.

Já a Cinépolis terá ingressos a partir de R$ 10 nas salas Tradicionais e Macro XE. A promoção também prevê 60% de desconto nas salas VIP e combos especiais a partir de R$ 29.

Entre os filmes que aparecem na programação das redes durante o período estão títulos como “Toy Story 5”, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, “A Odisseia” e o nacional “Minha Melhor Amiga”.

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Cinema Cinemark

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