Ciro agride jovem com tapa no rosto após provocação durante show em Fortaleza

Ciro Gomes agride jovem em Fortaleza. Crédito: Reprodução

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) agrediu um jovem com um tapa no rosto após provocação durante um show de samba no espigão do Náutico, na avenida Beira Mar, na noite deste domingo, 3, em Fortaleza.



Gravado pela própria vítima, um vídeo revela o momento em que o jovem se aproxima de Ciro, que estava numa área reservada da programação, e lhe pergunta: “Diz pra nós como é que rouba a população sem ser preso”.Ciro responde: “Quem deve saber isso é bandido, eu não sou, não”. Ao que o rapaz devolve: “Tu é bandido”.O pedetista então desfere um tapa no rosto do jovem, que, em seguida, acusa Ciro de racismo: “Tu deu na minha cara, seu racista?”, pergunta.

O ex-presidenciável, por sua vez, declara: “Dei, sim. Pra você aprender a me respeitar”. Na sequência, Ciro e o rapaz trocam hostilidades, com acusações mútuas. Ainda se dirigindo à câmera com que se filmava, a vítima afirma que “Ciro Gomes deu na minha cara” e que “vai chamar a PM pra ele”.

Ciro Gomes dá tapa em jovem durante show na Beira Mar. Vídeo mostra momento em que é feita a pergunta a Ciro: "Diz pra nós como é que rouba a população sem ser preso?" https://t.co/KyJ4QzZc84 pic.twitter.com/696Vmea4mZ — Jogo Político (@jogopolitico) December 4, 2023