ELEIÇÕES

Ciro anuncia pedido para anular eleição no Ceará após derrota para governador petista

Em manifesto, tucano acusa adversário de fraude e questiona decisão de Toffoli que autorizou propaganda para compensar tempo retirado do horário eleitoral

Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:00

Ciro Gomes Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Derrotado na disputa pelo governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB) anunciou que pretende contestar na Justiça a eleição que garantiu a reeleição de Elmano de Freitas (PT) no primeiro turno. A campanha do tucano informou nesta terça-feira (6) que vai apresentar uma reclamação judicial com pedido de anulação do pleito.

Com todas as urnas apuradas, Elmano terminou a votação de domingo com 53,19%, enquanto Ciro recebeu 46,22%, segundo os dados divulgados pela Justiça Eleitoral.

A contestação anunciada pela campanha tem como um dos principais alvos uma decisão do ministro Dias Toffoli sobre a propaganda eleitoral do petista. A candidatura de Elmano havia sofrido uma punição que retirou peças do rádio e da televisão, mas a medida foi revertida na última semana da campanha.

Ciro Gomes perdeu eleição 1 de 6

Na véspera da votação, Toffoli autorizou a veiculação de propaganda adicional para compensar o período em que os anúncios ficaram fora do horário eleitoral gratuito. A equipe de Ciro atribui a vitória do governador no primeiro turno a essa autorização.

Em manifesto divulgado após o resultado, o tucano acusou o adversário de ter tomado a eleição e afirmou que a decisão permitiu a exibição de mais de 900 comerciais com Elmano, Lula e candidatos ao Senado na sexta-feira e no sábado. Segundo Ciro, a veiculação nesses dias contrariava a legislação eleitoral.

“Já ganhei e perdi eleições, nunca repudiei o resultado das urnas, mas meu sentimento, pela primeira vez na vida, é de que fomos roubados”, escreveu.

Ciro também declarou que não cumprimentou Elmano e acusou o governador e seu grupo político de integrarem uma organização criminosa. Ao agradecer aos 2.498.890 eleitores que votaram nele, afirmou que o apoio não foi suficiente para superar o que chamou de “a mais poderosa e desonesta máquina de corrupção, fraude e manipulação judicial da história do Ceará”.

No documento, o ex-candidato disse ter concordado com a iniciativa judicial após ser consultado pelos advogados da campanha, embora tenha manifestado descrença na Justiça brasileira.

O manifesto ainda reúne críticas à gestão estadual nas áreas de segurança, saúde, educação e contas públicas. Ciro encerrou a manifestação com ataques ao PT e ao Supremo Tribunal Federal.