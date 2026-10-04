SÃO PAULO

Cirurgião dentista de 80 anos é atropelado após discussão de trânsito

Motorista fugiu do local e é procurado pela Polícia Civil

Metrópoles

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:18

Avenida 23 de Maio, em SP Crédito: Reprodução

Um cirurgião dentista de 80 anos foi atropelado propositalmente por um motorista após discussão no trânsito, na noite desse sábado (3), na Avenida 23 de Maio, região central da capital paulista. O motorista fugiu após o crime.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o cirurgião dentista e o motorista de outro veículo se desentenderam após uma colisão. O dentista, então, desceu da caminhonete que conduzia para conversar com o outro motorista, mas o suspeito avançou com o carro e o atropelou.