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Cirurgião dentista de 80 anos é atropelado após discussão de trânsito

Motorista fugiu do local e é procurado pela Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:18

Avenida 23 de Maio, em SP
Avenida 23 de Maio, em SP Crédito: Reprodução

Um cirurgião dentista de 80 anos foi atropelado propositalmente por um motorista após discussão no trânsito, na noite desse sábado (3), na Avenida 23 de Maio, região central da capital paulista. O motorista fugiu após o crime.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o cirurgião dentista e o motorista de outro veículo se desentenderam após uma colisão. O dentista, então, desceu da caminhonete que conduzia para conversar com o outro motorista, mas o suspeito avançou com o carro e o atropelou.

Acidentes de trânsito na Bahia

Acidente no Dique do Tororó por Reprodução/TV Bahia
Motociclista morre em acidente em Campinas de Pirajá por Reprodução
Motociclista morre em acidente em Campinas de Pirajá por Reprodução
Motociclista morre em acidente em Campinas de Pirajá por Reprodução
Acidente na Pituba por Reprodução/TV Bahia
Acidente na Pituba por Reprodução/TV Bahia
Acidente na Pituba por Reprodução/TV Bahia
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Mulher morre em acidente a caminho do trabalho por Arisson Marinho / CORREIO
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Acidente com romeiros no oeste da Bahia por Reprodução/Redes sociais
Ônibus de Netto Brito se envolve em acidente com três mortos na BA-046. por Reprodução
Acidente na BA-120, na região do município de Valente por Reprodução/Redes sociais
Acidente na BA-120, na região do município de Valente por Reprodução/Redes sociais
Acidente na BA-120, na região do município de Valente por Reprodução/Redes sociais
Acidente de moto na BA-120 por Leandro Alves Abreu dos Santos/Arquivo pessoal
Acidente destruiu a frente dos veículos por Reprodução
Acidente destruiu a frente dos veículos por Reprodução
Acidente destruiu a frente dos veículos por Reprodução
Acidente na BR-116 por Reprodução
1 de 20
Acidente no Dique do Tororó por Reprodução/TV Bahia

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Tags:

Trânsito são Paulo Briga

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