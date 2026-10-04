Cirurgião dentista de 80 anos é atropelado após discussão de trânsito

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Metrópoles
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:18
Um cirurgião dentista de 80 anos foi atropelado propositalmente por um motorista após discussão no trânsito, na noite desse sábado (3), na Avenida 23 de Maio, região central da capital paulista. O motorista fugiu após o crime.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o cirurgião dentista e o motorista de outro veículo se desentenderam após uma colisão. O dentista, então, desceu da caminhonete que conduzia para conversar com o outro motorista, mas o suspeito avançou com o carro e o atropelou.
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