DENÚNCIA

Cliente acha rato morto ao comer bolo de famosa franquia, polícia encontra urina e fezes de animais e dona vai presa

Produto já tinha sido parcialmente consumido

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 09:28

Rato foi encontrado em bolo Crédito: Reprodução

Uma comerciante de 41 anos foi presa em flagrante nesta quarta-feira (14), em Porto Alegre, durante uma operação motivada pela denúncia de um cliente que encontrou um rato morto dentro de um bolo. Segundo a Polícia Civil, ele já havia consumido parte do alimento quando percebeu a presença do animal.

O consumidor relatou o caso à polícia. Não há informações de que tenha apresentado problemas de saúde após a ingestão do produto.

Segundo informação do portal G1, o bolo foi comprado na unidade do bairro de Cavalhada da Casa de Bolos. A empresa não comentou o episódio.

Rato dentro de bolo levou a interdição de lojas e prisão 1 de 3

A denúncia levou agentes da Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor (Decon), com apoio da Vigilância Sanitária e da 13ª Delegacia de Polícia da Capital, a fiscalizar dois estabelecimentos, na Zona Sul e no Centro de Porto Alegre. Ambos foram interditados.

Durante a inspeção, as equipes encontraram fezes e urina de roedores em diferentes pontos do imóvel vistoriado, produtos fora do prazo de validade e condições inadequadas de higiene, de acordo com a Polícia Civil. Nas imagens divulgadas pela corporação, há fezes espalhadas pela cozinha, inclusive sobre materiais utilizados no preparo dos alimentos.

A proprietária, cujo nome não foi divulgado, foi detida sob suspeita de crime contra as relações de consumo.

A titular da Decon, delegada Milena Simioli, ressaltou que o cliente havia ingerido parte do bolo antes de identificar o animal. "Nesse referido caso, o produto havia sido parcialmente consumido antes de o roedor ser identificado dentro do alimento", afirmou ao Zero Hora.