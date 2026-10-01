DECISÃO

Cliente compra sandália pela internet, processa empresa por não entregar produto após um ano e consegue indenização na Justiça

Consumidor só recebeu o dinheiro de volta após entrar na Justiça

Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:05

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte Crédito: Divulgação

Uma empresa de comércio eletrônico foi condenada pela Justiça a pagar R$ 1.500 por danos morais a um consumidor que comprou uma sandália pela internet, mas nunca recebeu o produto. O valor da compra, de R$ 115,90, só foi devolvido pela loja depois que o cliente entrou com uma ação.

A decisão foi tomada pela 1ª Vara da Comarca de Caicó. O consumidor havia comprado a sandália anatômica em janeiro de 2024, com prazo de entrega de até 30 dias úteis. Como o pedido não chegou, ele tentou solucionar o problema diretamente com a empresa e também registrou reclamação na plataforma Reclame Aqui.

A loja alegou no processo que trabalhava com o modelo de dropshipping, em que o vendedor anuncia o produto e recebe o pagamento, mas o envio é feito por outro fornecedor. A empresa também afirmou que o consumidor não teria utilizado corretamente os canais oficiais de atendimento e negou a existência de dano moral.

Justiça 1 de 4

O juiz Eduardo André Dantas Silva, porém, entendeu que o modelo de negócio não retira a responsabilidade da empresa perante o comprador. Segundo a sentença, a loja foi responsável por anunciar e vender o produto em sua plataforma, além de receber o pagamento, e não poderia transferir ao consumidor os riscos relacionados à organização de sua cadeia de fornecedores.

O dinheiro pago pela sandália foi devolvido em abril de 2025, já depois do início do processo. Por isso, o juiz não determinou uma nova restituição dos R$ 115,90. A demora na solução, entretanto, foi considerada suficiente para justificar a indenização por danos morais. Na sentença, o magistrado aplicou a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor.

O entendimento considera que o tempo perdido pelo cliente para resolver um problema causado pelo fornecedor pode gerar direito à indenização quando a situação ultrapassa um simples descumprimento contratual. No caso, o consumidor ficou sem o produto e sem o dinheiro durante um período prolongado e precisou buscar diferentes formas de atendimento antes de recorrer à Justiça.