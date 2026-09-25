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Cliente compra tênis de R$ 800 em site oficial, não recebe produto e vai ser indenizada por ordem da Justiça

Justiça deu dez dias para empresa entregar o calçado ou ainda deverá também devolver o dinheiro pago

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:39

Tênis deu origem a briga judicial
Tênis deu origem a briga judicial Crédito: Imagem gerada por IA

Uma empresa de produtos esportivos foi condenada a entregar um tênis comprado por uma cliente em seu site oficial e a pagar R$ 3 mil por danos morais. Segundo a consumidora, a compra foi feita em 19 de janeiro de 2026, mas o produto não chegou, mesmo após sucessivas promessas e mudanças no prazo de entrega.

A decisão é do 3º Juizado Especial Cível e Criminal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A empresa terá dez dias, a partir da intimação da sentença, para fornecer o calçado. Caso não consiga, deverá devolver à cliente R$ 820,28.

Para a juíza Welma Ferreira, os documentos apresentados pela consumidora comprovaram a compra, as alterações no prazo e as tentativas de resolver o problema diretamente com a empresa. A fornecedora, por sua vez, não demonstrou que havia entregado o produto.

A magistrada considerou que o caso foi além de um atraso na entrega. “A autora foi submetida a verdadeira via-crúcis administrativa, com sucessivos contatos, cobranças e tentativas de obtenção de informações mínimas acerca da entrega do produto, sem qualquer solução efetiva por parte da fornecedora”, afirmou na sentença.

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