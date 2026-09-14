DECISÃO

Cliente entra na Justiça para cobrar R$ 3 e pede R$ 1 mil por danos morais, mas processo é encerrado

Mulher vai à Justiça cobrar Pix de R$ 3 e pede R$ 1 mil por danos morais, mas juiz extingue ação

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:26

Pix de R$ 3 deu origem a processo Crédito: Reprodução

Uma ação movida para recuperar um pagamento de R$ 3 feito por Pix e obter uma indenização de R$ 1 mil por danos morais foi encerrada sem análise do mérito pelo Juizado Especial Cível de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco.

A autora relatou que realizou a transferência em 29 de agosto de 2026 para pagar por um produto ou serviço que não teria sido entregue conforme o combinado. Também alegou ter enfrentado transtornos e perdido tempo ao tentar resolver o problema com a empresa de soluções financeiras acionada no processo.

Ao examinar o caso, o juiz Patrick de Melo Gariolli concluiu que faltava interesse processual. Para o magistrado, a petição não demonstrou consequências concretas provocadas pela perda dos R$ 3 nem apresentou um fato independente que sustentasse a indenização por danos morais.

Na sentença, Gariolli ressaltou que o pequeno valor de uma cobrança não autoriza, por si só, o encerramento de uma ação. O ponto central, segundo ele, é verificar se houve uma lesão efetiva e se a intervenção judicial pode oferecer um resultado útil.

“A distinção juridicamente relevante, portanto, não é entre valores altos e baixos, mas entre lesões efetivas e pretensões desprovidas de utilidade concreta”, afirmou.

Juiz aponta desproporção

A situação foi classificada pelo magistrado como uma “demanda de bagatela”, expressão inspirada no princípio da insignificância aplicado no Direito Penal. Ele esclareceu, porém, que a definição não significava negar a possível existência do direito reivindicado, mas destacar a desproporção entre o benefício econômico pretendido e os recursos públicos necessários para movimentar o processo.

A decisão considerou que uma ação judicial, independentemente do valor envolvido, demanda o trabalho de servidores, conciliadores e magistrados, além de poder exigir citação da parte contrária, audiência, elaboração de sentença e análise de recursos.

Gariolli também mencionou o custo de oportunidade para o Judiciário. Na avaliação dele, o tempo dedicado a controvérsias sem utilidade concreta deixa de ser empregado em processos que tratam, por exemplo, de interrupção de serviços essenciais, inclusão indevida em cadastros de inadimplentes e descontos fraudulentos em benefícios de idosos.

Ação foi apresentada poucos dias depois do pagamento

Outro fator levado em conta foi a existência de alternativas para buscar a devolução do dinheiro sem recorrer imediatamente à Justiça. A sentença menciona os canais de atendimento ao consumidor, os Procons, a plataforma consumidor.gov.br e, em algumas situações envolvendo Pix, o Mecanismo Especial de Devolução, conhecido como MED.

Segundo a decisão, a autora não informou ter recorrido a esses instrumentos antes de ajuizar a ação, apresentada poucos dias após o pagamento questionado.

O magistrado ponderou que o direito constitucional de acesso à Justiça não elimina a necessidade de cumprir requisitos processuais e deve ser conciliado com a eficiência e a duração razoável dos processos.

Apesar de extinguir a ação, o juiz afastou a existência de má-fé. Ele entendeu que não havia elementos para impor multa ou condenar a autora ao pagamento de custas.