DEFESA DO CONSUMIDOR

Cliente recebe conta de água de mais de R$ 2 mil, questiona consumo, encontra falha no hidrômetro e ganha indenização na Justiça

Perícia apontou anormalidades nas medições e relacionou as cobranças a um hidrômetro com vida útil ultrapassada e possível entrada de ar no sistema

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 14:46

'Nem um pingo na torneira': bairros de Salvador registram até seis dias sem água por falta de abastecimento Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Contas de água muito acima do consumo habitual levaram dois consumidores a recorrer à Justiça contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Em decisão assinada em 8 de setembro de 2026, a 2ª Vara de Peruíbe, no litoral paulista, reconheceu a irregularidade das cobranças, determinou o recálculo das faturas e condenou a concessionária a devolver em dobro os valores pagos em excesso, além de pagar R$ 10 mil por danos morais.

O caso envolve, entre outras cobranças, uma fatura de R$ 1.232,22, com vencimento em 30 de dezembro de 2021, e outra de R$ 2.214,24, com vencimento em 2 de fevereiro de 2022. Os autores afirmaram que os valores não correspondiam ao consumo efetivo do imóvel. A Sabesp defendeu a regularidade das contas e das suspensões do abastecimento, argumentando que elas ocorreram em razão de débitos não pagos. A empresa também sustentou a validade dos acordos de parcelamento firmados pelos consumidores.

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Perícia encontrou problema no hidrômetro

A principal prova considerada pela juíza Jenny Sousa de Andrade foi a perícia realizada durante o processo. No laudo e nos esclarecimentos complementares, o perito concluiu que as cobranças apresentavam irregularidades e estavam relacionadas ao uso de um medidor com vida útil ultrapassada e a uma possível entrada de ar no sistema. O especialista também atribuiu à concessionária a responsabilidade pela integridade do sistema de medição.

A perícia identificou ainda anormalidades em medições realizadas justamente no período das contas contestadas, incluindo registros de 21 de dezembro de 2021 e 20 de janeiro de 2022. Para a magistrada, diante dessas conclusões, os registros do hidrômetro não eram suficientes para comprovar que o volume extraordinário apontado nas faturas realmente correspondia à quantidade de água consumida no imóvel.

Contas deverão ser recalculadas

Com o reconhecimento da irregularidade, a Sabesp terá de recalcular as faturas questionadas. O novo cálculo deverá considerar a média histórica de consumo regular da unidade, tomando como referência os períodos anteriores às medições consideradas anormais. Os registros afetados pelas anormalidades identificadas na perícia deverão ser excluídos da formação dessa média. A decisão também determinou que eventuais valores referentes ao consumo que de fato era devido sejam preservados.

Parcelamento não impede revisão da dívida

Os consumidores haviam feito um acordo para parcelar os débitos depois que o fornecimento de água foi interrompido. Segundo a decisão, o abastecimento foi suspenso em 8 de maio de 2023. Três dias depois, em 11 de maio, o consumidor compareceu a uma agência da Sabesp e firmou um parcelamento de R$ 5.396,15, com pagamento da primeira parcela. O serviço foi religado em 16 de maio.

A juíza entendeu, porém, que o acordo não torna automaticamente legítima uma dívida que posteriormente seja considerada irregular pela Justiça. Assim, caso o parcelamento tenha incluído valores referentes às cobranças consideradas indevidas, essas parcelas também deverão ser revistas.

Corte de água também foi considerado irregular

A sentença analisou ainda a interrupção do abastecimento. A magistrada destacou que a suspensão do fornecimento pode ser admitida em determinadas situações de inadimplência, mas não pode ser utilizada para obrigar o consumidor a pagar uma dívida cuja formação tenha sido considerada irregular.

No caso, a ordem de corte incluía outros débitos, mas também abrangia as cobranças que posteriormente foram consideradas anormais pela perícia. Para a juíza, isso foi suficiente para afastar a legitimidade do procedimento, já que a água é um serviço público essencial.

Sabesp terá de devolver valores em dobro

A sentença determinou a restituição em dobro dos valores que tenham sido efetivamente pagos em excesso. O cálculo será feito depois da revisão das faturas. Portanto, não basta que uma cobrança tenha sido emitida ou incluída em um acordo: a devolução em dobro alcançará somente aquilo que os consumidores comprovadamente pagaram além do valor que realmente era devido. A magistrada também entendeu que não houve “engano justificável” por parte da concessionária. Segundo a decisão, mesmo diante das anormalidades apontadas pela perícia, as cobranças foram mantidas e incluídas no parcelamento.

Corte de serviço essencial gerou indenização

Além da devolução dos valores, a Justiça reconheceu a existência de dano moral. Para a magistrada, o caso ultrapassou uma simples discussão sobre o valor de uma conta porque houve interrupção do fornecimento de água, serviço considerado essencial. A decisão fixou indenização de R$ 5 mil para cada um dos autores, totalizando R$ 10 mil, além da restituição em dobro dos pagamentos indevidos.