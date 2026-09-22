DECISÃO

Cliente sofre queimadura de 3º grau durante procedimento para reduzir gordura e Justiça aumenta indenização

Mulher teve necrose e infecção bacteriana após aplicação de Endolaser nos glúteos; empresa e intermediador terão de pagar R$ 16,7 mil

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:38

Cliente sofre queimadura de 3º grau durante procedimento para reduzir gordura e Justiça aumenta indenização Crédito: Envato Elements / Imagem ilustrativa

Uma cliente que sofreu queimaduras de 3º grau nos glúteos durante um procedimento para redução de gordura terá direito a uma indenização maior por danos estéticos. A 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reformou parcialmente a sentença da Comarca de Montes Claros e elevou esse valor de R$ 3 mil para R$ 5 mil.

Além da indenização estética, foram mantidos R$ 8 mil por danos morais e R$ 3.784,39 por danos materiais. Com isso, os valores reconhecidos pela Justiça chegam a R$ 16.784,39. Segundo o processo, em março de 2024, a mulher contratou a locação de um equipamento Endolaser e o serviço de aplicação nos glúteos. Dois dias depois da sessão, realizada com o objetivo de reduzir gordura na região, ela apresentou uma queimadura grave.

De acordo com o relato da paciente, a lesão se agravou e evoluiu para necrose e uma infecção bacteriana grave, exigindo tratamento com antibióticos e curativos especiais. À Justiça, ela alegou falha na prestação do serviço e violação do direito à informação. Na primeira decisão, a Comarca de Montes Claros reconheceu os pedidos e fixou os danos estéticos em R$ 3 mil, os danos morais em R$ 8 mil e os danos materiais em R$ 3.784,39.

Justiça mantém responsabilidade de fornecedores

A empresa e o intermediador do contrato recorreram da decisão e alegaram que sua atuação havia se limitado à locação do equipamento. Eles também sustentaram que a responsabilidade pelo problema seria exclusivamente da profissional autônoma que realizou a aplicação. Os argumentos não foram acolhidos pelo relator, desembargador José Eustáquio Lucas Pereira, que confirmou a responsabilidade civil objetiva e solidária dos fornecedores.

Segundo o magistrado, os réus participaram ativamente da contratação, obtiveram vantagem econômica com o negócio e indicaram a profissional responsável pela aplicação. Por isso, o entendimento foi de que o eventual manuseio inadequado do equipamento não afastaria a responsabilidade dos fornecedores que participaram da oferta do serviço. A dermatologista proprietária da empresa que cedeu o equipamento, por outro lado, foi excluída da ação como pessoa física. Segundo a decisão, ela havia sido indicada inicialmente apenas como representante legal da empresa.

Cicatriz permanente aumenta valor do dano estético

Ao analisar o recurso, o colegiado decidiu aumentar a indenização por danos estéticos de R$ 3 mil para R$ 5 mil. O relator considerou que fotografias, relatórios médicos e outros elementos do processo comprovaram a existência de uma cicatriz residual permanente provocada pela queimadura.