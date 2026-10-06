DECISÃO DA JUSTIÇA

Cliente tem conta encerrada sem aviso, fica sem acesso ao dinheiro e banco é condenado a pagar indenização

Tribunal considerou que falha na comunicação e impedimento repentino de acesso aos recursos ultrapassaram o mero aborrecimento

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:40

Santander Crédito: Reprodução

Uma viagem para outra cidade para comprar um carro acabou em uma situação inesperada para uma moradora de Muriaé, na Zona da Mata mineira. Ao tentar utilizar a conta bancária, ela descobriu que o serviço havia sido encerrado pelo banco e ficou sem acesso aos recursos que mantinha na instituição.

O episódio levou a Justiça a condenar o Banco Santander ao pagamento de R$ 4 mil por danos morais. A decisão foi mantida pela 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que reconheceu falha na prestação do serviço e ato ilícito por parte da instituição financeira.

Tribunal de Justiça do Trabalho decretou o pagamento de indenização por danos morais 1 de 7

Cliente descobriu encerramento durante viagem

Segundo a consumidora, a conta foi encerrada de forma abrupta sob a justificativa de “desinteresse comercial” do banco. O problema veio à tona justamente quando ela estava em outra cidade para comprar um veículo. Sem conseguir acessar os recursos que mantinha na instituição, a mulher afirmou ter passado por uma situação de constrangimento e precisado contratar um empréstimo emergencial para conseguir concluir a compra do carro.

Ela também alegou que não havia sido informada previamente sobre o encerramento da conta e que ficou sem acesso aos valores investidos. Na defesa, o Santander afirmou que agiu de acordo com as regras e que havia enviado uma comunicação sobre o encerramento da conta.

A instituição atribuiu a não entrega do aviso a uma falha na atualização cadastral e sustentou que o encerramento por “desinteresse comercial” estaria amparado pela autonomia contratual. O banco também afirmou que os valores investidos permaneciam disponíveis para retirada. Sobre a indenização, a instituição defendeu que a situação teria causado apenas um “mero aborrecimento”.

Durante o processo, porém, o banco emitiu um cheque administrativo de R$ 11 mil, correspondente ao valor que estava investido. Com isso, a Justiça considerou resolvida a obrigação de devolução do dinheiro. Ainda assim, a sentença da Comarca de Muriaé considerou ilícitas as condições em que a conta foi encerrada e determinou o pagamento de R$ 4 mil por danos morais. As duas partes recorreram.

Banco deveria ter avisado cliente

Ao analisar o caso, o relator, desembargador Fernando Lins, votou pela manutenção da condenação. O magistrado destacou que o banco pode rescindir o contrato, mas precisa comunicar previamente o cliente, conforme estabelece a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central.

No processo, o aviso enviado pelo banco retornou com a informação de “endereço insuficiente”. Para o relator, porém, a falha ocorreu por responsabilidade da própria instituição financeira, que não incluiu o complemento do endereço da cliente no envelope.

Impedimento de acessar dinheiro gerou dano moral

Na avaliação do desembargador, o problema não se limitou ao encerramento da conta. O ponto central foi o impedimento repentino de acesso aos recursos e a incerteza causada à cliente, que descobriu a situação durante uma viagem para realizar uma compra. Para o relator, essas circunstâncias ultrapassaram os transtornos comuns do cotidiano e configuraram dano moral.