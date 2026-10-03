SUSTO

Clientes de Bradesco e Banco do Brasil relatam cartões bloqueados e limites zerados; entenda

Usuários afirmam ter recebido avisos sobre redução do crédito e, em alguns casos, dizem que cartões deixaram de funcionar antes da data informada

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 17:51

App do Bradesco Crédito: Divulgação

Clientes do Bradesco e do Banco do Brasil (BB) levaram um susto nos últimos dias. Os relatos são de bloqueios em cartões de crédito e débito e redução de limites sem aviso prévio ou solicitação por parte deles. No caso do BB, alguns usuários receberam mensagens informando que o limite disponível seria zerado até 31 de outubro, mas há relatos de cartões que já não funcionavam para compras na quinta-feira (1º).

“Em razão de atualização dos seus limites de crédito no Banco do Brasil, informamos que seu cartão ficará sem limite disponível a partir de 31/10/2026. Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados”, dizia uma das mensagens recebidas por clientes.

Os relatos também envolvem clientes do Bradesco, que afirmaram ter enfrentado bloqueios ou alterações nos limites dos cartões.

O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário 1 de 5

De acordo com o Banco Central, as instituições financeiras podem rever os limites dos meios de pagamento oferecidos aos clientes. Em regra, quando há redução, o consumidor deve ser comunicado com pelo menos 30 dias de antecedência.

Há, entretanto, uma exceção. O prazo pode deixar de ser observado quando a instituição identificar uma deterioração no perfil de risco de crédito do cliente, de acordo com os critérios estabelecidos em sua política de gerenciamento de risco. Já o aumento do limite depende de autorização prévia do cliente.

Bancos ainda não explicaram casos

Até o momento, não foi informado o que teria provocado os relatos de bloqueios e redução de limites envolvendo clientes das duas instituições.

Banco do Brasil e Bradesco foram procurados, mas não haviam se manifestado até a publicação das informações.