CHUVA FORTE

Climatempo alerta para risco de tornado, descargas elétricas e rajadas de vento de até 70 km/h

Previsão para esta quinta-feira (10) indica temporal em áreas do Sul do Brasil

Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 07:28

Climatempo alerta para temporais, descargas elétricas e rajadas de vento de até 70 km/h Crédito: Shutterstock

A previsão do tempo para esta quinta-feira (10) aponta para o avanço de áreas de instabilidade sobre diferentes regiões do Brasil. Segundo o Climatempo, um cavado associado a um sistema de baixa pressão no interior da América do Sul favorece a formação de chuva forte, temporais, raios, rajadas de vento e elevados acumulados.

O cenário ocorre antes da formação de um ciclone extratropical prevista para sexta-feira (11), no oceano, próximo à costa da Região Sul. A chegada de uma nova frente fria também deve contribuir para o transporte de calor e umidade, aumentando o potencial para condições severas principalmente no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.

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Sul – temporais, chuva intensa e risco de tornados

A instabilidade predomina nos três estados da Região Sul. No Paraná, a chuva ocorre desde as primeiras horas do dia e deve se intensificar ao longo da quinta-feira. Há previsão de temporais, descargas elétricas, rajadas de vento entre 50 e 70 km/h e elevados volumes de chuva.

Todo o estado está em situação de Perigo, enquanto o oeste, a faixa central e o norte paranaense estão em condição de Perigo Extremo. Nessas áreas, são esperados os maiores acumulados e existe possibilidade de ocorrência de tornados, principalmente nas regiões norte e oeste.

Em Santa Catarina, os maiores volumes de chuva devem ser registrados no Oeste, Planalto Norte e em áreas próximas à divisa com o Paraná.

No Rio Grande do Sul, a chuva se concentra na metade norte do estado, atingindo o Noroeste, Norte, Nordeste, Serra e Litoral Norte. A Campanha e o sul gaúcho devem ter tempo mais estável, apesar da presença de muita nebulosidade e possibilidade de chuva fraca e isolada.

As temperaturas permanecem amenas durante a manhã e agradáveis à tarde. O aquecimento no oeste e norte do Paraná e no oeste e noroeste gaúcho, no entanto, contribui para o aumento da instabilidade.

Sudeste – chuva forte e alerta para temporais

A circulação de umidade, combinada à atuação de cavados em médios níveis e de um sistema de baixa pressão, mantém o tempo instável em grande parte do Sudeste.

As pancadas de chuva podem ocorrer desde a manhã e ganhar força durante a tarde em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e entre o centro-sul, oeste, leste e Triângulo Mineiro.

As precipitações podem variar de moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas, temporais isolados e elevados acumulados. O maior potencial para chuva intensa está entre o centro-sul de São Paulo e o extremo sul de Minas Gerais, onde há condição de Perigo.

Também existe possibilidade de tornados no sul e sudoeste paulista. No norte de Minas Gerais, o tempo permanece firme.

As temperaturas ficam mais amenas no centro-sul de São Paulo, na Zona da Mata e no Sul de Minas devido à maior nebulosidade. Nas demais áreas, o calor continua predominando.

Há alerta para temporais em todo o estado de São Paulo, além do sul e Triângulo Mineiro e do Rio de Janeiro. Entre o litoral norte fluminense e o sul do Espírito Santo, as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h.

Centro-Oeste – pancadas fortes e risco de temporais

A atuação do cavado associado ao sistema de baixa pressão mantém a atmosfera instável em parte do Centro-Oeste.

São esperadas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em praticamente todo Mato Grosso do Sul, além do centro-sul e leste de Goiás, Distrito Federal e centro-oeste e sul de Mato Grosso.

O maior potencial para temporais está concentrado no sul e leste de Mato Grosso do Sul, onde há condição de Perigo para acumulados elevados e possibilidade de tornados.

Em Goiás e Mato Grosso, a chuva ocorre de maneira mais irregular devido à influência de uma área de alta pressão em médios níveis.

Mesmo com maior nebulosidade, o calor deve continuar predominando durante a tarde, mantendo a sensação de abafamento. As rajadas de vento variam entre 50 e 70 km/h em grande parte de Mato Grosso do Sul e podem superar essa velocidade no sul do estado.

Nordeste – chuva no litoral e tempo seco no interior

A circulação de umidade marítima favorece a ocorrência de chuva ao longo do litoral da Bahia, principalmente entre Salvador, o Recôncavo Baiano e o sul do estado. Nessas áreas, a chuva pode apresentar intensidade moderada a forte.

Também há previsão de chuva no litoral do Rio Grande do Norte e de Alagoas, além de precipitações isoladas na faixa litorânea do Ceará e chuva fraca a moderada no litoral do Maranhão.

No interior nordestino, o tempo permanece seco, com predomínio de sol, baixa umidade relativa do ar e temperaturas elevadas. No sul do Piauí, a umidade pode variar entre 12% e 20%.

Norte – pancadas fortes e calor persistente

As instabilidades devem se intensificar em grande parte do Amazonas, Roraima, Rondônia e no sudoeste e oeste do Pará. Nessas áreas, há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.

O norte do Amazonas permanece em alerta para temporais. No Acre e em pontos isolados do centro e oeste do Pará, pode ocorrer chuva fraca.

Nas demais áreas da Região Norte, o tempo permanece mais firme, com predomínio de sol.