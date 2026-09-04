VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Clínica de transplante capilar é interditada após fiscalização apreender 26 caixas de remédios irregulares

Fiscais constataram que a clínica funcionava sem Licença Sanitária

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:43

Clínica de transplante capilar é interditada em Fortaleza Crédito: Divulgação

Uma clínica especializada em tricologia e transplante capilar foi parcialmente interditada após uma fiscalização encontrar 26 caixas de medicamentos manipulados em desacordo com a legislação, além de diversas irregularidades sanitárias. O estabelecimento fica no bairro Meireles, em Fortaleza, e foi alvo da operação da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) na última segunda-feira (31).

A ação ocorreu após denúncias. Durante a vistoria, os fiscais constataram que a clínica funcionava sem Licença Sanitária, documento obrigatório para estabelecimentos que realizam procedimentos invasivos de alto risco sanitário.

Os medicamentos apreendidos apresentavam irregularidades na prescrição. Segundo a Agefis, o profissional responsável pela clínica aparecia simultaneamente como prescritor e paciente. Também foram encontrados produtos registrados em nome da recepcionista do estabelecimento.

Uma das salas de procedimentos foi alvo de interdição cautelar devido a irregularidades consideradas graves. No local, os fiscais identificaram a ausência do Certificado de Regularidade Técnica (CRT) junto ao conselho de classe, falta de comprovação da habilitação dos profissionais e inexistência de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para situações de urgência e emergência e para a realização de procedimentos invasivos.

Entre os procedimentos realizados na clínica estava a aplicação de Plasma Rico em Plaquetas (PRP). A técnica envolve a coleta de sangue do próprio paciente, a centrifugação do material para concentração das plaquetas e a posterior aplicação no couro cabeludo. Por ser um procedimento invasivo, a prática exige protocolos de biossegurança para reduzir o risco de contaminações e infecções.

Durante a fiscalização, a Agefis encontrou ainda uma sala equipada como centro cirúrgico ambulatorial. O espaço tinha foco cirúrgico de teto articulado, cadeira reclinável, monitor multiparamétrico e carrinho de anestesia com produtos para suporte avançado de vida.

Os responsáveis informaram aos fiscais que o espaço seria desativado. A clínica recebeu prazo de 48 horas para retirar os equipamentos e descaracterizar a sala ou apresentar o comprovante de entrada do projeto arquitetônico na Célula de Vigilância Sanitária (Cevisa).

A fiscalização também identificou problemas no armazenamento de resíduos. O estabelecimento não possuía abrigo adequado para resíduos perfurocortantes e outros resíduos de serviços de saúde gerados pela atividade. A irregularidade é considerada leve pelo Código da Cidade, e a clínica recebeu prazo de 30 dias para fazer as adequações.