Clínica de transplante capilar é interditada após fiscalização apreender 26 caixas de remédios irregulares

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Elaine Sanoli
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:43
Uma clínica especializada em tricologia e transplante capilar foi parcialmente interditada após uma fiscalização encontrar 26 caixas de medicamentos manipulados em desacordo com a legislação, além de diversas irregularidades sanitárias. O estabelecimento fica no bairro Meireles, em Fortaleza, e foi alvo da operação da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) na última segunda-feira (31).
A ação ocorreu após denúncias. Durante a vistoria, os fiscais constataram que a clínica funcionava sem Licença Sanitária, documento obrigatório para estabelecimentos que realizam procedimentos invasivos de alto risco sanitário.
Os medicamentos apreendidos apresentavam irregularidades na prescrição. Segundo a Agefis, o profissional responsável pela clínica aparecia simultaneamente como prescritor e paciente. Também foram encontrados produtos registrados em nome da recepcionista do estabelecimento.
Uma das salas de procedimentos foi alvo de interdição cautelar devido a irregularidades consideradas graves. No local, os fiscais identificaram a ausência do Certificado de Regularidade Técnica (CRT) junto ao conselho de classe, falta de comprovação da habilitação dos profissionais e inexistência de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para situações de urgência e emergência e para a realização de procedimentos invasivos.
Entre os procedimentos realizados na clínica estava a aplicação de Plasma Rico em Plaquetas (PRP). A técnica envolve a coleta de sangue do próprio paciente, a centrifugação do material para concentração das plaquetas e a posterior aplicação no couro cabeludo. Por ser um procedimento invasivo, a prática exige protocolos de biossegurança para reduzir o risco de contaminações e infecções.
Durante a fiscalização, a Agefis encontrou ainda uma sala equipada como centro cirúrgico ambulatorial. O espaço tinha foco cirúrgico de teto articulado, cadeira reclinável, monitor multiparamétrico e carrinho de anestesia com produtos para suporte avançado de vida.
Os responsáveis informaram aos fiscais que o espaço seria desativado. A clínica recebeu prazo de 48 horas para retirar os equipamentos e descaracterizar a sala ou apresentar o comprovante de entrada do projeto arquitetônico na Célula de Vigilância Sanitária (Cevisa).
A fiscalização também identificou problemas no armazenamento de resíduos. O estabelecimento não possuía abrigo adequado para resíduos perfurocortantes e outros resíduos de serviços de saúde gerados pela atividade. A irregularidade é considerada leve pelo Código da Cidade, e a clínica recebeu prazo de 30 dias para fazer as adequações.
Por ser uma microempresa e se tratar da primeira ocorrência, sem resistência à fiscalização, o estabelecimento foi notificado e recebeu prazo de 30 dias para regularizar a Licença Sanitária. Em nova vistoria realizada na tarde desta quinta-feira (3), a Agefis constatou que as determinações haviam sido cumpridas. A sala de procedimentos foi desinterditada após a clínica adequar os protocolos de biossegurança e atender às exigências técnicas.