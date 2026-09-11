DECISÃO

Clínica odontológica é condenada a pagar R$ 43 mil por erro em implantes dentários

9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) confirmou a decisão

Millena Marques

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 18:40

TJ-MG Crédito: Divulgação

Uma moradora de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deve receber R$ 33.727 por danos materiais e R$ 10 mil por danos morais devido a falhas em implantes dentários. A 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) confirmou a decisão que determina que uma clínica odontológica indenize a paciente idosa.

Segundo o TJ-MG, as falhas provocaram infecções e dificuldade para mastigar alimentos sólidos. De acordo com o processo, a idosa contratou a clínica para realizar implantes nas arcadas superior e inferior, com tratamento concluído em outubro de 2022.

Após o procedimento, a paciente relatou que passou a sofrer com dores intensas e infecções. Ela ficou dependente de alimentação pastosa, pois não conseguia mastigar.

Ainda segundo a paciente, ela procurou outro profissional, que constatou que os implantes haviam sido executados em desacordo com os padrões técnicos. A idosa também afirmou que não recebeu suporte da clínica.

O juízo da Comarca de Betim reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a empresa a restituir os R$ 15,5 mil investidos, além de pagar R$ 20 mil para custear o tratamento com outro especialista e R$ 10 mil por danos morais.