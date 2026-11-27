RADIOFREQUÊNCIA, ENZIMAS E BIOESTIMULADOR

Clínica terá que pagar R$ 40 mil a cliente que sofreu queimaduras durante procedimento estético

Vítima teve lesões de segundo e terceiro graus no abdômen, precisou ser internada e ficou com cicatrizes permanentes

Thais Borges

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 16:51

Clínica terá que pagar R$ 40 mil a cliente que sofreu queimaduras durante procedimento estético Crédito: Pexels

A 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) confirmou a condenação da Coobel Beleza e Saúde ao pagamento de indenização a uma cliente que sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus durante um procedimento para tratamento de estrias no abdômen. A clínica deverá pagar R$ 15 mil por danos morais e R$ 25 mil por danos estéticos, além de ressarcir as despesas materiais. A decisão foi unânime e as informações são da assessoria do TJDFT.

A consumidora relatou que contratou um pacote de procedimentos estéticos por R$ 1.950 e realizou três sessões sem problemas. No entanto, durante o atendimento seguinte, em novembro de 2022, uma falha técnica na aplicação provocou queimaduras na região abdominal. Segundo a cliente, as lesões exigiram internação hospitalar e tratamento com antibióticos, além de deixarem uma cicatriz permanente. Ela também afirmou que continuou sentindo dores e que a empresa se recusou a oferecer assistência ou propor um acordo.

Em sua defesa, a clínica informou que o pacote contratado incluía aplicações de enzimas, radiofrequência e bioestimulador, e sustentou que o equipamento utilizado possuía aprovação dos órgãos competentes. A empresa atribuiu as lesões ao descumprimento das orientações pós-procedimento pela cliente e alegou que a profissional responsável pelo atendimento não fazia parte formalmente de sua equipe na época.

Ao avaliar o recurso, os desembargadores destacaram que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da clínica é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa. O laudo pericial identificou uma cicatriz compatível com queimadura profunda e apontou que a empresa não apresentou documentos como prontuário, termo de consentimento ou registro dos parâmetros utilizados no procedimento. A perícia também constatou que o atendimento foi realizado por uma pessoa em formação, sem supervisão médica.

Para o colegiado, o fato de a profissional não integrar formalmente a equipe da clínica não elimina a responsabilidade da empresa, uma vez que a contratação foi feita diretamente com o estabelecimento. Sobre a alegação de que a paciente teria descumprido os cuidados recomendados, a perita concluiu que as lesões foram provocadas pelo dano térmico inicial e registrou que, "ainda que os cuidados domiciliares sejam relevantes, eles não justificariam a magnitude das lesões encontradas".

Os magistrados também consideraram comprovado o dano estético, em razão da cicatriz hipertrófica, da alteração no relevo da pele e da assimetria abdominal, características que configuram sequelas permanentes. Os valores estabelecidos na primeira instância foram considerados proporcionais à gravidade da falha e aos prejuízos enfrentados pela cliente.