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Cocaína dentro de mala: 116 kg de droga são apreendidos no aeroporto de Guarulhos

Carga, que seguiria para Joanesburgo, na África do Sul, foi avaliada em R$ 5,8 milhões

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:15

Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo
Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

A Receita Federal apreendeu 116 quilos de cocaína em três malas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite de terça-feira (22). A droga seria encaminhada para uma aeronave com destino a Joanesburgo, na África do Sul. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 5,8 milhões.

A apreensão ocorreu durante uma ação de controle aduaneiro da Alfândega da Receita Federal. O trabalho começou após o monitoramento de movimentações consideradas suspeitas na área do aeroporto.

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Veleiro já era monitorado: ação contou com cooperação internacional envolvendo Espanha, França, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Marrocos por Reprodução/Redes Sociais
Agentes do Navio Petrel I, do Serviço de Vigilância Aduaneira espanhol, chegam na embarcação por Reprodução/Redes Sociais
Em seguida, entram no veleiro por Reprodução/Redes Sociais
A abordagem ocorreu em condições climáticas difíceis, com mar agitado e forte neblina, o que aumentou o risco da operação por Reprodução/Redes Sociais
Os tripulantes foram presos imediatamente após a abordagem e levados para as Ilhas Canárias. por Reprodução/Redes Sociais
Foram encontrados aproximadamente 488 kg de cocaína escondidos dentro da embarcação por Reprodução/Redes Sociais
Investigação foi coordenada por unidades especializadas em crime organizado e narcotráfico marítimo na Europa por Reprodução/Redes Sociais
2 brasileiros e um marroquino foram presos  por Reprodução/Redes Sociais
Um dos brasileiros é Marcelo Zollinger Filho por Reprodução/Redes Sociais
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Veleiro já era monitorado: ação contou com cooperação internacional envolvendo Espanha, França, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Marrocos por Reprodução/Redes Sociais

Durante o acompanhamento, as equipes identificaram três volumes deixados nas proximidades de uma aeronave que seguiria para a África do Sul. As malas estavam etiquetadas para Joanesburgo e continham, além da cocaína, dispositivos de rastreamento.

As bagagens foram interceptadas antes de entrarem no fluxo regular e serem encaminhadas para a aeronave. As autoridades competentes foram acionadas, e um homem foi preso em flagrante, de acordo com a Receita Federal.

Operação Sufoco

A apreensão faz parte da Operação Sufoco, realizada pela Alfândega de Guarulhos com base em ações de inteligência e monitoramento de acessos irregulares à área restrita do aeroporto.

Desde 21 de agosto, a operação já contabiliza mais de 180 kg de cocaína apreendidos. Em uma das ações, realizada em 21 de agosto, aproximadamente 25 kg da droga foram encontrados escondidos em bolinhos recheados e bombons.

Em 18 de setembro, outra ação localizou uma mala com mais de 45 kg de cocaína nas proximidades de uma aeronave que seguiria para Frankfurt, na Alemanha.

Somando as três ocorrências, a Receita Federal estima que cerca de R$ 9 milhões em drogas tenham sido apreendidos pela Operação Sufoco entre 21 de agosto e 22 de setembro.

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Tags:

Apreensão Cocaina Aeroporto de Guarulhos

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