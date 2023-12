Colisão interdita descida da Serra de Petrópolis

A colisão entre um ônibus e um caminhão causa transtornos aos motoristas que descem a Serra de Petrópolis em direção ao Rio de Janeiro pela BR-040, na manhã desta quarta-feira (27). O acidente aconteceu no km 87, a 2 quilômetros depois do Túnel do Ouriço, segundo a concessionária Concer, que administra a via.