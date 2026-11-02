NOVA ETAPA

Com 2,37 m, homem mais alto do Brasil volta a andar após amputações e receber próteses especiais

Joelison Fernandes da Silva, conhecido como Ninão, perdeu as duas pernas após complicações de saúde

Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 10:49

Homem mais alto do Brasil, com 2,37 m, volta a andar após receber próteses Crédito: Reprodução/TV Globo

O homem mais alto do Brasil voltou a andar após receber próteses especiais. Aos 41 anos, Joelison Fernandes da Silva, conhecido como Ninão, tem 2,37 metros de altura e perdeu as duas pernas após enfrentar complicações de saúde. Os primeiros passos com os novos equipamentos foram acompanhados pelo programa Fantástico, da TV Globo.

Natural da Paraíba, Ninão recebeu o diagnóstico de gigantismo aos 14 anos, condição provocada pela produção excessiva do hormônio do crescimento. Aos 21 anos, já media 2,29 metros e, posteriormente, chegou à altura atual, passando a ser reconhecido como o homem mais alto do país.

Com 2,37 m, homem mais alto do Brasil volta a andar após amputações e receber próteses especiais 1 de 4

O crescimento acelerado trouxe desafios para sua rotina, mas as complicações de saúde agravaram a situação. Ninão desenvolveu diabetes e teve uma infecção grave em uma das pernas. Em 2021, precisou passar pela primeira amputação. No ano seguinte, conseguiu voltar a dar alguns passos com uma prótese.

Em 2024, porém, a infecção atingiu a outra perna, levando a uma segunda amputação. Desde então, ele buscava equipamentos que permitissem recuperar parte da mobilidade e da autonomia.

Próteses foram feitas sob medida

A oportunidade surgiu após Ninão lançar uma campanha nas redes sociais para conseguir novas próteses. Uma clínica especializada de Sorocaba, no interior de São Paulo, respondeu ao pedido e iniciou a produção dos equipamentos.

O projeto exigiu adaptações por causa da altura e do peso do paraibano, que é de aproximadamente 185 quilos. As próteses foram moldadas especialmente para o corpo dele e passaram por testes de resistência. Cada equipamento pesa cerca de seis quilos, e os pés têm 38 centímetros de comprimento.

Após receber as próteses, Ninão iniciou os exercícios de adaptação com acompanhamento de profissionais. Os primeiros treinamentos incluíram atividades para desenvolver equilíbrio e estabilidade, além de caminhadas com apoio em barras paralelas.