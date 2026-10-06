Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com autonomia de 240 km, triciclo elétrico chinês de três lugares pode chegar ao Brasil por R$ 22 mil

Modelo da Telufu tem cabine fechada, ar-condicionado e central multimídia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:45

Telufu GT5
Telufu GT5 Crédito: Reprodução

Um triciclo elétrico de três lugares que combina aparência de carro compacto e configuração de três rodas pode chegar ao mercado brasileiro por cerca de R$ 22 mil. O Telufu GT5 é fabricado na China pela Shandong Telufu New Energy Vehicle e tem autonomia homologada de até 240 quilômetros, segundo o portal IG.

O modelo é vendido no mercado chinês em versões que custam entre 28.800 e 33.900 yuans. Na conversão direta, os valores correspondem a aproximadamente R$ 22,4 mil e R$ 26,4 mil, respectivamente. No Brasil, porém, ainda não há confirmação oficial sobre lançamento, preço ou empresa responsável pela eventual importação.

Telufu GT5

Telufu GT5 por Reprodução
Telufu GT5 por Reprodução
Telufu GT5 por Reprodução
Telufu GT5 por Reprodução
1 de 4
Telufu GT5 por Reprodução

Com duas rodas na dianteira e apenas uma na traseira, o GT5 se enquadra na categoria de triciclo motorizado. Apesar da configuração incomum, a carroceria fechada foi desenhada para se aproximar visualmente de um automóvel convencional, inclusive com elementos que remetem a modelos esportivos.

A Telufu voltou a apresentar o veículo em eventos voltados ao setor automotivo e define o GT5 como seu “supercarro de três rodas invertido”. A proposta é oferecer uma alternativa de mobilidade para deslocamentos urbanos, posicionada entre os ciclomotores e os carros compactos.

O interior também procura se distanciar da simplicidade normalmente associada aos triciclos. O veículo conta com cabine fechada, ar-condicionado, vidros elétricos, central multimídia de 7 polegadas e sistema de partida por botão.

Apesar do interesse despertado pelo modelo fora da China, ainda não há confirmação de comercialização internacional. No Brasil, as informações sobre uma possível chegada do GT5 permanecem no campo das negociações e expectativas, sem anúncio oficial da fabricante.

Leia mais

Imagem - Flávio Bolsonaro pode tirar o pai da prisão se virar presidente? Veja o que diz a lei

Flávio Bolsonaro pode tirar o pai da prisão se virar presidente? Veja o que diz a lei

Imagem - Após ter mais de um milhão de votos em São Paulo, Tiririca perde eleição em retorno ao Ceará

Após ter mais de um milhão de votos em São Paulo, Tiririca perde eleição em retorno ao Ceará

Imagem - Ex-pastor abre conta de conteúdo adulto e descobre fiel entre assinantes: 'Voltei ao pecado'

Ex-pastor abre conta de conteúdo adulto e descobre fiel entre assinantes: 'Voltei ao pecado'

Tags:

Automóveis Elétricos Telufu gt5 Triciclo Chinês

Mais recentes

Imagem - Tio de Guilherme Boulos morre aos 80 anos em hospital após ser atropelado durante briga no trânsito

Tio de Guilherme Boulos morre aos 80 anos em hospital após ser atropelado durante briga no trânsito
Imagem - Construtora abandona casa após receber quase todo o pagamento e terá de indenizar proprietário

Construtora abandona casa após receber quase todo o pagamento e terá de indenizar proprietário
Imagem - Baiana condenada a 14 anos pelo 8 de Janeiro, Débora do Batom recebe autorização de Moraes para ir ao semiaberto

Baiana condenada a 14 anos pelo 8 de Janeiro, Débora do Batom recebe autorização de Moraes para ir ao semiaberto