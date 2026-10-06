Com autonomia de 240 km, triciclo elétrico chinês de três lugares pode chegar ao Brasil por R$ 22 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:45
Um triciclo elétrico de três lugares que combina aparência de carro compacto e configuração de três rodas pode chegar ao mercado brasileiro por cerca de R$ 22 mil. O Telufu GT5 é fabricado na China pela Shandong Telufu New Energy Vehicle e tem autonomia homologada de até 240 quilômetros, segundo o portal IG.
O modelo é vendido no mercado chinês em versões que custam entre 28.800 e 33.900 yuans. Na conversão direta, os valores correspondem a aproximadamente R$ 22,4 mil e R$ 26,4 mil, respectivamente. No Brasil, porém, ainda não há confirmação oficial sobre lançamento, preço ou empresa responsável pela eventual importação.
Telufu GT5
Com duas rodas na dianteira e apenas uma na traseira, o GT5 se enquadra na categoria de triciclo motorizado. Apesar da configuração incomum, a carroceria fechada foi desenhada para se aproximar visualmente de um automóvel convencional, inclusive com elementos que remetem a modelos esportivos.
A Telufu voltou a apresentar o veículo em eventos voltados ao setor automotivo e define o GT5 como seu “supercarro de três rodas invertido”. A proposta é oferecer uma alternativa de mobilidade para deslocamentos urbanos, posicionada entre os ciclomotores e os carros compactos.
O interior também procura se distanciar da simplicidade normalmente associada aos triciclos. O veículo conta com cabine fechada, ar-condicionado, vidros elétricos, central multimídia de 7 polegadas e sistema de partida por botão.
Apesar do interesse despertado pelo modelo fora da China, ainda não há confirmação de comercialização internacional. No Brasil, as informações sobre uma possível chegada do GT5 permanecem no campo das negociações e expectativas, sem anúncio oficial da fabricante.