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Com autonomia de 240 km, triciclo elétrico chinês de três lugares pode chegar ao Brasil por R$ 22 mil

Modelo da Telufu tem cabine fechada, ar-condicionado e central multimídia

Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:45

Telufu GT5 Crédito: Reprodução

Um triciclo elétrico de três lugares que combina aparência de carro compacto e configuração de três rodas pode chegar ao mercado brasileiro por cerca de R$ 22 mil. O Telufu GT5 é fabricado na China pela Shandong Telufu New Energy Vehicle e tem autonomia homologada de até 240 quilômetros, segundo o portal IG.

O modelo é vendido no mercado chinês em versões que custam entre 28.800 e 33.900 yuans. Na conversão direta, os valores correspondem a aproximadamente R$ 22,4 mil e R$ 26,4 mil, respectivamente. No Brasil, porém, ainda não há confirmação oficial sobre lançamento, preço ou empresa responsável pela eventual importação.

Telufu GT5 1 de 4

Com duas rodas na dianteira e apenas uma na traseira, o GT5 se enquadra na categoria de triciclo motorizado. Apesar da configuração incomum, a carroceria fechada foi desenhada para se aproximar visualmente de um automóvel convencional, inclusive com elementos que remetem a modelos esportivos.

A Telufu voltou a apresentar o veículo em eventos voltados ao setor automotivo e define o GT5 como seu “supercarro de três rodas invertido”. A proposta é oferecer uma alternativa de mobilidade para deslocamentos urbanos, posicionada entre os ciclomotores e os carros compactos.

O interior também procura se distanciar da simplicidade normalmente associada aos triciclos. O veículo conta com cabine fechada, ar-condicionado, vidros elétricos, central multimídia de 7 polegadas e sistema de partida por botão.