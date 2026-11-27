CONTA MAIS BARATA

Com bandeira tarifária verde, energia não terá custo extra em dezembro

Decisão da Aneel reflete condições favoráveis de geração no país

Agência Brasil

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 22:38

Conta de energia Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

O mês de dezembro continuará sem cobrança de taxa extra nas contas de energia elétrica dos brasileiros. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira tarifária verde pelo terceiro mês seguido.

Segundo a Aneel, a manutenção da bandeira verde reflete as condições favoráveis de geração de energia no país.

"Com o período chuvoso, os níveis dos reservatórios melhoraram, assim como as condições de geração das usinas hidrelétricas. Dessa forma, o acionamento de usinas termelétricas, que possuem energia mais cara, torna-se menos necessário", explica a agência.

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o SIN gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

As cores das bandeiras tarifárias são definidas a partir da previsão de variação do custo da energia em cada mês.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos de acordo com o consumo de cada cliente.

Os valores cobrados são os seguintes:

Na bandeira amarela, com condições de geração menos favoráveis, a tarifa sofre acréscimo de R$ 1,88 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos;

Na bandeira vermelha Patamar 1, com condições mais custosas de geração, a tarifa sofre acréscimo de R$ 4,46 para cada 100 quilowatt-hora kWh consumidos;