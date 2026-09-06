BRASIL

Com dívida de R$ 17 bilhões, Casas Bahia pagou propina milionária

Ministério Público de São Paulo afirmou que o grupo Casas Bahia pagou R$ 2,98 milhões de propina para obter vantagens em créditos de ICMS

Metrópoles

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 19:53

Casas Bahia Crédito: Divulgação

Em meio ao pedido de recuperação judicial das Casas Bahia, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagrou operação que demonstra o pagamento de R$ 2,98 milhões originados pela varejista a auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo (Sefaz-SP).