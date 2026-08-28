POLÍCIA

Com emoji de choro, menino de 10 anos pede socorro pelo Whatsapp e salva mãe de agressões do ex-companheiro

Criança enviou mensagens e áudios à Patrulha Maria da Penha enquanto homem descumpria medida protetiva em Cabo Frio

Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08:14

Patrulha compartilhou caso nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um menino de 10 anos ajudou a levar à prisão o ex-companheiro da mãe depois de pedir socorro pelo WhatsApp à Patrulha Maria da Penha, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Sem conseguir explicar o que acontecia, a criança enviou um ponto de interrogação e, depois, escreveu: “não posso falar”, acompanhado de emojis de choro. As informações são do O Globo.

O contato foi feito por volta das 22h de terça-feira. O menino estava dentro da residência com a mãe e o irmão, de cerca de 6 anos, quando enviou as mensagens. Em seguida, ele encaminhou áudios em que era possível ouvir a voz de um homem ao fundo, o que fez os agentes suspeitarem que se tratava de um pedido de socorro.

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A Patrulha Maria da Penha foi até o endereço e acionou o Grupamento Operacional de Tamoios, que chegou primeiro ao local. Segundo a inspetora-adjunta Regiane Costa, as equipes mantêm acompanhamento das famílias atendidas e rapidamente perceberam que algo estava errado. “Quando vimos as mensagens, logo identificamos que algo de errado poderia estar acontecendo”, afirmou.

A casa estava fechada e em silêncio quando os agentes chegaram. Após chamarem pelos moradores e aguardarem no endereço, os guardas perceberam movimentação. Pouco depois, o ex-companheiro da mulher apareceu na sacada. Segundo os agentes, ele estava alterado, mas foi contido. As crianças estavam agitadas e se acalmaram com a chegada da equipe.

A vítima possui medida protetiva desde o fim de 2024 e já havia enfrentado outros descumprimentos, segundo a Patrulha Maria da Penha. O homem foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, onde acabou preso em flagrante pelo descumprimento da determinação judicial.