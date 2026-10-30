SALÁRIO E BENEFÍCIOS

Com feriado no dia 2, veja quando cai o quinto dia útil de novembro

Calendário do INSS também tem pausa em 2 de novembro

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:47

Quinto dia útil Crédito: Imagem gerada por IA

O salário de outubro dos trabalhadores com carteira assinada deverá estar disponível até 7 de novembro, um sábado. O feriado de Finados, celebrado na segunda-feira (2), fica fora da contagem e faz com que o primeiro dia útil do mês seja apenas a terça-feira (3).

A CLT estabelece que os salários mensais devem ser pagos até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Para esse cálculo, os sábados são considerados dias úteis, enquanto domingos e feriados são excluídos.

Como novembro começa em um domingo e o dia seguinte é feriado nacional, a contagem terá início no dia 3. Assim, quarta-feira (4) será o segundo dia útil; quinta-feira (5), o terceiro; e sexta-feira (6), o quarto. O prazo termina no sábado (7).

O encerramento do expediente bancário na sexta-feira exige atenção das empresas à forma de pagamento. A regra determina que, quando o salário é depositado em conta, o dinheiro esteja à disposição do funcionário até o quinto dia útil. Por isso, se o processamento bancário impedir o acesso ao valor no sábado, será necessário antecipar a operação para garantir o cumprimento do prazo.

Isso significa que o pagamento pode ser realizado antes, mas o trabalhador não deve precisar esperar até segunda-feira (9) para ter acesso ao salário. O descumprimento do prazo pode levar à autuação da empresa pela fiscalização trabalhista.

Para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os depósitos seguem um calendário próprio. Os pagamentos referentes a outubro começaram em 26 daquele mês e terminam em 9 de novembro, com interrupção no feriado de Finados.

A data depende do valor recebido e do último número do benefício antes do dígito verificador, que aparece após o traço. Para quem recebe até um salário mínimo, os benefícios com finais de 1 a 5 têm pagamentos entre 26 e 30 de outubro, respectivamente.

Após o feriado, o cronograma será retomado em 3 de novembro, para o final 6. Na sequência, recebem os beneficiários com final 7, no dia 4; final 8, no dia 5; final 9, no dia 6; e final 0, no dia 9.