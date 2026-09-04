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Com fim definitivo da ‘taxa das blusinhas’, veja como ficam compras na Shein, Shopee e AliExpress

Isenção do imposto de importação de 20% para encomendas de até US$ 50 já estava valendo desde maio, mas dependia do aval de deputados e senadores

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 09:09

Taxa das blusinhas acabou
Taxa das blusinhas acabou Crédito: Agência Senado

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (3) a medida provisória que mantém zerado o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50. O fim da chamada "taxa das blusinhas", que já está em vigor desde maio, depende agora da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para se tornar permanente.

A MP perderia a validade em 8 de setembro caso não fosse aprovada por deputados e senadores. Nesse cenário, a cobrança de 20% voltaria a incidir sobre encomendas feitas em plataformas internacionais como Shein, Shopee e AliExpress.

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Etsy: Marketplace focado em produtos artesanais, personalizados e itens de pequenos empreendedores por Reprodução
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Amazon: Um dos maiores marketplaces do mundo, reúne milhões de produtos e vendedores de diferentes categorias por Amazon.com, Inc. / Wikimedia Commons

Apesar da retirada do imposto federal, as compras continuam sujeitas ao ICMS, cuja alíquota é de 17% ou 20%, dependendo do estado.

Na prática, a mudança reduz o preço final das encomendas. Uma compra de US$ 50, por exemplo, chegava a US$ 72,29 com o imposto de importação de 20% e o ICMS de 17%. Sem a cobrança federal, o valor fica em US$ 60,24. Pela cotação usada no cálculo, isso representa uma redução de aproximadamente R$ 374 para R$ 312.

Acordo no Congresso

A votação ocorreu após um acordo entre Lula e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A articulação evitou que a MP perdesse a validade.

A "taxa das blusinhas" havia entrado em vigor em agosto de 2024, estabelecendo imposto de importação de 20% para compras de até US$ 50 dentro do programa Remessa Conforme. Em maio deste ano, o governo zerou a alíquota por meio da medida provisória.

Nos quatro primeiros meses de 2026, antes da mudança, o governo arrecadou R$ 1,78 bilhão com imposto de importação sobre encomendas internacionais, segundo a Receita Federal. O resultado foi 25% maior que o registrado no mesmo período de 2025 e representou recorde para o intervalo.

Setor nacional critica medida

Entidades do varejo e da indústria criticam a isenção por considerarem que ela favorece produtos estrangeiros em relação aos fabricados no Brasil.

Após o anúncio do governo, em maio, a Associação Brasileira do Varejo Têxtil (Abvtex) classificou a medida como um "grave retrocesso econômico" e um "ataque direto à indústria e ao varejo nacional".

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) também chamou a decisão de "retrocesso". "Permitir a entrada de importações de até 50 dólares sem tributação é o mesmo que financiar a indústria de países como a China, principal exportador de produtos de baixo valor para o Brasil, especialmente no setor têxtil. O prejuízo é direto a quem fabrica e comercializa em território brasileiro", afirmou o presidente da CNI, Ricardo Alban.

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