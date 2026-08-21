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Com frio de 12°C, 'cidade das águas' lidera ranking das mais frias do Nordeste

Correntina foi o município com a menor temperatura da região nesta quinta-feira (20)

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 05:00

Correntina Crédito: Felipe Foco/ Núcleo de Turismo

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Correntina, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas águas de suas cachoeiras e grutas, marcou 12,3 °C nesta quinta-feira (20).

Correntina 1 de 12

Além de Correntina, outras duas cidades baianas aparecem no topo do ranking das mais frias do Nordeste. Na segunda posição está Vitória da Conquista, no Sudoeste, com temperatura mínima de 13,7 °C. Em terceiro lugar está Barreiras, no oeste, que registrou 14,5 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8