Com frio de 12°C, 'cidade das águas' lidera ranking das mais frias do Nordeste

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Elaine Sanoli
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 05:00
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Correntina, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas águas de suas cachoeiras e grutas, marcou 12,3 °C nesta quinta-feira (20).
Correntina
Além de Correntina, outras duas cidades baianas aparecem no topo do ranking das mais frias do Nordeste. Na segunda posição está Vitória da Conquista, no Sudoeste, com temperatura mínima de 13,7 °C. Em terceiro lugar está Barreiras, no oeste, que registrou 14,5 °C.
A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia
Correntina é uma cidade cercada pelos rios que passam pelo município e têm um enorme potencial para esportes de aventura e ecoturismo.