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Com mais de R$ 827 milhões em dívidas, loja de brinquedos Ri Happy pede recuperação extrajudicial

Pedido inclui a PBKids e outras empresas do grupo; rede afirma que lojas e canais digitais seguem funcionando às vésperas da Black Friday e do Natal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 12:21

Loja Ri Happy
Loja Ri Happy Crédito: Izabella Galhardo/Reprodução

Menos de dois meses após mudar de dono, o Grupo Ri Happy apresentou à Justiça de São Paulo um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 827,4 milhões em dívidas. A solicitação foi feita no domingo (18), envolve outras cinco empresas do grupo, incluindo a PBKids, e aguardava decisão nesta segunda-feira (19).

Em comunicado ao G1, a companhia afirmou que as lojas físicas e os canais digitais continuam funcionando normalmente, com as equipes concentradas na Black Friday e no Natal. A medida integra a reestruturação financeira e operacional iniciada após a aquisição pela BluSun Capital Partners, anunciada em 31 de agosto.

O grupo já havia renegociado cerca de R$ 292 milhões com bancos em 2023. No documento apresentado à Justiça e obtido pelo g1, a empresa afirma que a recuperação econômica esperada não se concretizou nos anos seguintes, frustrando os resultados daquela negociação.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Entre as causas das dificuldades, a varejista cita os efeitos da pandemia sobre o faturamento, o aumento do custo das dívidas com os juros elevados e a perda de poder de compra dos consumidores. Também aponta a concorrência de plataformas estrangeiras de comércio eletrônico, que, segundo o grupo, oferecem preços menores e têm vantagens tributárias em relação às empresas brasileiras.

Na recuperação extrajudicial, a companhia negocia diretamente com os credores novas condições de pagamento e pode pedir à Justiça a homologação do plano. Credores que representam R$ 308,8 milhões em créditos já haviam aderido à proposta.

Sob a liderança de Héctor Nuñez, fundador da BluSun e atual CEO do grupo, a nova gestão promoveu ajustes nas equipes corporativas e prepara uma mudança de sede. Segundo a empresa, o objetivo é controlar custos, melhorar a disponibilidade de recursos e adequar os compromissos financeiros às necessidades da operação.

A Ri Happy é a segunda grande empresa do setor de brinquedos a recorrer à Justiça para reorganizar dívidas. Em maio, a fabricante Estrela informou ter solicitado recuperação judicial, também citando juros altos, dificuldades de acesso ao crédito e mudanças nos hábitos de consumo.

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