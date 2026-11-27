A PARTIR DE JANEIRO

Com nova idade mínima, aposentadoria do INSS terá novas exigências em 2027; veja o o que muda

Mudanças entram em vigor em janeiro e incluem aumento da pontuação exigida e alterações nas regras de transição

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 10:30

INSS terá mudanças na aposentadoria em 2027 Crédito: Imagem gerada por IA

As regras para aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão novas alterações a partir de 1º de janeiro de 2027. As mudanças fazem parte do calendário de transição estabelecido pela reforma da Previdência, aprovada em 2019, e atingem principalmente os trabalhadores que já contribuíam antes da entrada em vigor das novas regras, mas ainda não conseguiram cumprir os requisitos para solicitar o benefício.

No próximo ano, haverá aumento na idade mínima exigida em uma das modalidades de transição e na pontuação necessária para a aposentadoria. As alterações são graduais e ocorrem anualmente até que os critérios previstos na reforma sejam alcançados.

Isso não significa, porém, que todos os segurados precisarão trabalhar por mais tempo. Quem já completou os requisitos necessários tem direito adquirido e pode solicitar a aposentadoria pelas regras correspondentes.

Dona de casa saiba como garantir a aposentadoria no INSS 1 de 8

Idade mínima aumenta em 2027

Uma das regras de transição do INSS combina idade mínima e tempo de contribuição. Nessa modalidade, a idade exigida aumenta seis meses a cada ano.

Em 2027, as mulheres precisarão ter pelo menos 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Para os homens, serão exigidos 65 anos de idade e 35 anos de contribuição.

Em 2026, os requisitos são de 59 anos e seis meses para mulheres e 64 anos e seis meses para homens, mantendo os mesmos tempos mínimos de contribuição.

A idade mínima progressiva continuará aumentando para as mulheres até chegar aos 62 anos, em 2031. Para os homens, o limite de 65 anos será alcançado em 2027.

Pontuação para aposentadoria também sobe

Outra modalidade de transição considera a soma da idade do trabalhador com o tempo de contribuição. A pontuação mínima exigida aumenta um ponto por ano.

Em 2027, as mulheres precisarão alcançar 94 pontos, enquanto os homens deverão somar 104 pontos. Também é necessário cumprir o tempo mínimo de contribuição: 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Em 2026, a exigência é de 93 pontos para mulheres e 103 para homens.

Na prática, uma mulher com 60 anos de idade e 34 anos de contribuição, por exemplo, alcançará os 94 pontos necessários em 2027. Já um homem com 65 anos de idade e 39 anos de contribuição chegará aos 104 pontos exigidos.

A pontuação não substitui o tempo mínimo de contribuição. Portanto, o trabalhador precisa cumprir os dois critérios para ter direito ao benefício por essa modalidade.

O que muda para professores

Os professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio também estão sujeitos a regras de transição específicas, que levam em consideração o tempo de exercício efetivo em funções de magistério.

Em 2027, a regra de pontos exigirá 89 pontos para professoras e 99 pontos para professores. O tempo mínimo de contribuição será de 25 anos para mulheres e 30 anos para homens.

Na modalidade de idade mínima progressiva, as professoras precisarão ter 55 anos, enquanto os professores deverão alcançar 60 anos, respeitando também os respectivos tempos mínimos de contribuição.

As exigências são destinadas aos profissionais que já estavam vinculados ao sistema previdenciário antes da reforma de 2019.

Quais regras não mudam em 2027?

Nem todas as modalidades de aposentadoria terão alterações no próximo ano. As regras de pedágio de 50% e de 100%, por exemplo, permanecem com os mesmos critérios.

O pedágio de 50% é destinado aos trabalhadores que, em novembro de 2019, estavam próximos de completar o tempo mínimo de contribuição: mulheres com mais de 28 anos e homens com mais de 33 anos. Nessa modalidade, é necessário cumprir o período que faltava para atingir o tempo mínimo, acrescido de 50% desse intervalo. Não há exigência de idade mínima.

Já o pedágio de 100% exige idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, além do cumprimento de um período adicional de contribuição equivalente ao dobro do tempo que faltava para alcançar o mínimo exigido quando a reforma entrou em vigor.

A aposentadoria por idade também mantém os mesmos critérios. Para as mulheres, são exigidos 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Para os homens, a idade mínima é de 65 anos, com 15 anos de contribuição para quem já estava filiado ao INSS antes da reforma. Para os homens que começaram a contribuir depois da mudança, o período mínimo é de 20 anos.

Quem começou a contribuir depois da reforma

Os trabalhadores que ingressaram no sistema previdenciário a partir de 14 de novembro de 2019 não podem utilizar as regras de transição, que são destinadas a quem já contribuía antes da mudança.

Para esse grupo, vale a regra permanente da aposentadoria programada. Mulheres precisam ter 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Para os homens, são exigidos 65 anos de idade e 20 anos de contribuição.

Como consultar quando será possível se aposentar

Os segurados podem verificar quanto tempo falta para conseguir a aposentadoria por meio do simulador disponível no Meu INSS, acessado pelo aplicativo ou pelo site oficial do instituto.

Depois de entrar com a conta Gov.br, basta procurar a opção "Simular Aposentadoria". A ferramenta apresenta as modalidades disponíveis, os requisitos já cumpridos e o tempo que ainda falta para alcançar as condições necessárias.