APOSTAS ABERTAS

Com prêmio de R$ 1 bilhão, Caixa emite nota com orientações para a Mega da Virada

Apostas para o concurso especial já estão disponíveis

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:27

Mega da Virada Crédito: Reprodução

A Mega da Virada de 2026 terá um prêmio superior a R$ 1 bilhão, segundo a Caixa Econômica Federal. O banco publicou, na terça-feira (3), uma nota com orientações sobre as apostas para o concurso especial, que já estão disponíveis e poderão ser feitas até as 22h do dia 31 de dezembro.

O sorteio do concurso nº 3.100 será realizado às 11h de 1º de janeiro de 2027, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja valores dos prêmios de edições passadas da Mega da Virada 1 de 11

Por se tratar de um concurso especial, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os ganhadores da faixa seguinte, com cinco acertos, e assim sucessivamente.

Do total destinado à premiação, 90% são reservados aos acertadores da sena, 5% para a quina e outros 5% para a quadra.

Como apostar na Mega da Virada

As apostas podem ser feitas com o volante específico da Mega da Virada nas mais de 13 mil casas lotéricas da Caixa espalhadas pelo país. Também estão disponíveis o portal e o aplicativo Loterias Caixa, para dispositivos iOS e Android, além do Internet Banking da Caixa, exclusivo para correntistas.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Quem deseja apostar em grupo pode participar de um Bolão Caixa. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar a modalidade ao atendente de uma casa lotérica.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, que podem cobrar uma tarifa de serviço adicional. As cotas podem ser compradas ainda pelo portal ou aplicativo Loterias Caixa. Quando o próprio apostador organiza o bolão, não há cobrança dessa tarifa.