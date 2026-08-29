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Com projeto de R$ 25 bilhões, maior fábrica de celulose do mundo chega a 70% das obras no Brasil e gera 20 mil empregos

Previsão de inauguração é para 2027

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 11:54

Projeto Sucuriú já alcançou 70% de execução
Projeto Sucuriú já alcançou 70% de execução Crédito: Divulgação/Arauco

A construção da maior fábrica de celulose do mundo já alcançou 70% de execução em Inocência, no Mato Grosso do Sul. O Projeto Sucuriú, da Arauco, tem investimento estimado em R$ 25 bilhões e previsão de iniciar as operações no segundo semestre de 2027.

A dimensão do empreendimento já pode ser percebida pelo número de trabalhadores envolvidos. Desde o lançamento da pedra fundamental, em abril de 2025, mais de 14 mil operários foram mobilizados diretamente na construção. O contingente é superior à população estimada do próprio município, de cerca de 8,4 mil habitantes.

A movimentação provocada pela obra também repercute na economia local, principalmente em atividades como hospedagem, alimentação e transporte. Considerando as diferentes fases industriais, florestais e de infraestrutura, o projeto estima a criação de até 20 mil empregos diretos e indiretos.

Construção de maior fábrica de celulose do mundo avança no Brasil

Projeto Sucuriú tem previsão de operação para 2027 por Divulgação/Arauco
Projeto Sucuriú já alcançou 70% de execução por Divulgação/Arauco
Projeto prevê até 20 mil empregos diretos e indiretos por Divulgação/Arauco
Fábrica em Inocência terá capacidade de 3,5 milhões de toneladas por ano por Divulgação/Arauco
Megaobra da Arauco recebe investimento de R$ 25 bilhões por Divulgação/Arauco
Arauco constrói ramal ferroviário de 54 quilômetros para o projeto por Divulgação/Arauco
Construção já mobilizou mais de 14 mil trabalhadores por Divulgação/Arauco
Megaempreendimento transforma a paisagem de Inocência por Divulgação/Arauco
Projeto Sucuriú coloca o município no mapa da indústria mundial por Divulgação/Arauco
Complexo da Arauco entra na reta final de implantação por Divulgação/Arauco
Complexo industrial deve começar os testes operacionais em 2027 por Divulgação/Arauco
Celulose seguirá por cerca de 1.050 quilômetros até Santos por Divulgação/Arauco
Maior fábrica de celulose do mundo é construída em linha única por Divulgação/Arauco
Ramal será conectado à Malha Norte para escoar a produção por Divulgação/Arauco
Balão da caldeira foi fabricado na China e levado até Inocência por Divulgação/Arauco
Equipamentos de escala global chegam ao canteiro de obras por Divulgação/Arauco
Montagem eletromecânica está entre as próximas etapas da obra por Divulgação/Arauco
Estruturas de grande porte avançam no complexo industrial por Divulgação/Arauco
Canteiro de obras já soma 1 milhão de horas trabalhadas por Divulgação/Arauco
Obras movimentam a economia de Inocência, no Mato Grosso do Sul por Divulgação/Arauco
Obras da maior fábrica de celulose do mundo avançam em Mato Grosso do Sul por Divulgação/Arauco
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Projeto Sucuriú tem previsão de operação para 2027 por Divulgação/Arauco

Outro marco alcançado durante a construção foi o registro de 1 milhão de horas trabalhadas no canteiro.

Quando estiver em funcionamento, o complexo terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano. A instalação da unidade envolve estruturas de grande porte, além de sistemas de automação, engenharia elétrica e equipamentos produzidos em diferentes partes do mundo.

Um dos equipamentos de grandes dimensões que chegou à obra foi o balão da caldeira, fabricado na China. A peça desembarcou nos portos de Paranaguá, no Paraná, e Santos, em São Paulo, antes de seguir por rodovias até Inocência.

A logística para retirar a produção do complexo também faz parte do projeto. A Arauco está construindo um ramal ferroviário de 54 quilômetros que será conectado à Malha Norte. A estrutura deverá permitir o transporte da celulose até o Porto de Santos, em um percurso de aproximadamente 1.050 quilômetros.

Para atender à operação, estão previstas 26 locomotivas e cerca de 1.000 vagões. Com sete décimos da obra já concluídos, o empreendimento avança para as etapas de montagem eletromecânica e, posteriormente, para os testes operacionais programados para 2027.

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