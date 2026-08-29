PROJETO SUCURIÚ

Com projeto de R$ 25 bilhões, maior fábrica de celulose do mundo chega a 70% das obras no Brasil e gera 20 mil empregos

Previsão de inauguração é para 2027

Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 11:54

Projeto Sucuriú já alcançou 70% de execução Crédito: Divulgação/Arauco

A construção da maior fábrica de celulose do mundo já alcançou 70% de execução em Inocência, no Mato Grosso do Sul. O Projeto Sucuriú, da Arauco, tem investimento estimado em R$ 25 bilhões e previsão de iniciar as operações no segundo semestre de 2027.

A dimensão do empreendimento já pode ser percebida pelo número de trabalhadores envolvidos. Desde o lançamento da pedra fundamental, em abril de 2025, mais de 14 mil operários foram mobilizados diretamente na construção. O contingente é superior à população estimada do próprio município, de cerca de 8,4 mil habitantes.

A movimentação provocada pela obra também repercute na economia local, principalmente em atividades como hospedagem, alimentação e transporte. Considerando as diferentes fases industriais, florestais e de infraestrutura, o projeto estima a criação de até 20 mil empregos diretos e indiretos.

Construção de maior fábrica de celulose do mundo avança no Brasil 1 de 21

Outro marco alcançado durante a construção foi o registro de 1 milhão de horas trabalhadas no canteiro.

Quando estiver em funcionamento, o complexo terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano. A instalação da unidade envolve estruturas de grande porte, além de sistemas de automação, engenharia elétrica e equipamentos produzidos em diferentes partes do mundo.

Um dos equipamentos de grandes dimensões que chegou à obra foi o balão da caldeira, fabricado na China. A peça desembarcou nos portos de Paranaguá, no Paraná, e Santos, em São Paulo, antes de seguir por rodovias até Inocência.

A logística para retirar a produção do complexo também faz parte do projeto. A Arauco está construindo um ramal ferroviário de 54 quilômetros que será conectado à Malha Norte. A estrutura deverá permitir o transporte da celulose até o Porto de Santos, em um percurso de aproximadamente 1.050 quilômetros.