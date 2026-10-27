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Com quase 1,3 km e custo de R$ 520 milhões, ponte entre Brasil e Paraguai entra na reta final e promete encurtar em até 14 dias o caminho para a Ásia

Estrutura integrará corredor que atravessa Paraguai e Argentina até os portos chilenos no Pacífico

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 09:39

Ponte avança e está na reta final
Ponte avança e está na reta final Crédito: Divulgação

Uma ponte sobre o Rio Paraguai promete ajudar a encurtar o caminho das exportações brasileiras até a Ásia. Com investimento previsto de US$ 103 milhões, aproximadamente R$ 520 milhões, a Ponte Bioceânica entrou na reta final de construção. A estrutura ligará Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai, e tem entrega prevista para 2027.

Embora a ligação direta seja entre os dois países, a obra faz parte de um projeto mais amplo: um corredor que atravessará também Argentina e Chile, dando acesso aos portos chilenos no Oceano Pacífico. Esse percurso poderá reduzir em até 14 dias o tempo de transporte de cargas entre a América do Sul e a Ásia.

As maiores pontes do mundo

Danyang–Kunshan, China: a ponte mais longa do mundo tem 164,8 km e integra a ferrovia de alta velocidade Pequim–Xangai por Divulgação
Changhua–Kaohsiung, Taiwan: com 157,3 km, o viaduto faz parte da rede de trens de alta velocidade da ilha por Divulgação
Kita–Yaita, Japão: a estrutura de 114,4 km integra a linha ferroviária de alta velocidade Tohoku Shinkansen por Divulgaçao
Tianjin, China: com 113,7 km, o viaduto é outra estrutura gigantesca da ferrovia Pequim–Xangai por Divulgação
Cangde, China: o viaduto ferroviário tem cerca de 105,9 km e também integra a ligação entre Pequim e Xangai por Divulgação
Weinan Weihe, China: com 79,7 km, a ponte atravessa rios, estradas e áreas agrícolas no trajeto entre Zhengzhou e Xi’an por Divulgação
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Beijing Grand Bridge, China: com 48,2 km, a estrutura transporta trens de alta velocidade na linha Pequim–Xangai por Divulgação
Metro Manila Skyway, Filipinas: o sistema de vias expressas elevadas soma cerca de 39,2 km na região metropolitana de Manila por Divulgação
Lake Pontchartrain Causeway, Estados Unidos: a travessia de 38,4 km sobre o Lago Pontchartrain fica na Louisiana por Divulgação
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Danyang–Kunshan, China: a ponte mais longa do mundo tem 164,8 km e integra a ferrovia de alta velocidade Pequim–Xangai por Divulgação

A redução dependerá da origem e do destino das mercadorias, das condições de transporte e das operações portuárias. A proposta da Rota Bioceânica é oferecer uma alternativa aos caminhos tradicionais de exportação, conectando os portos brasileiros no Atlântico aos terminais do Pacífico.

Construção avança nas duas margens

Com 1.294 metros de extensão, a ponte passa pela instalação de componentes estruturais e por etapas de acabamento. Segundo o Consórcio Binacional PYBRA, responsável pela execução, os trabalhos ocorrem simultaneamente no Brasil e no Paraguai.

Do lado brasileiro, as equipes montam plataformas para ajustar a tensão dos estais, cabos ligados aos mastros que sustentam o tabuleiro da ponte. Também é aplicada argamassa nas bainhas de protensão do vão central para proteger os elementos de aço.

Na margem paraguaia, os serviços incluem a construção de meios-fios de concreto, a montagem de estruturas auxiliares para regular os cabos de sustentação e a instalação de conduítes elétricos sob a ciclovia do viaduto de acesso.

Outras frentes envolvem a retirada de andaimes, acabamentos nas laterais dos pilares e a execução de estacas que receberão os guarda-corpos de proteção aos pedestres na rampa de acesso rodoviário.

Novo caminho para as exportações

Além de ampliar as opções de escoamento da produção sul-americana, o corredor pretende fortalecer o comércio entre os quatro países. A expectativa é estimular atividades de transporte, serviços e intercâmbio de produtos, especialmente no Chaco paraguaio.

O empreendimento está sob responsabilidade do Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai (MOPC). As obras são executadas pelo Consórcio Binacional PYBRA, formado pelas empresas Tecnoedil S.A., Paulitec Construções e Construtora Cidade Ltda.

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