ONDA VERMELHA

Com queda recorde da abstenção, diretor da Quaest reconhece erro em modelo que não captou arrancada de Lula

Em artigo, Felipe Nunes afirma que mobilização levou às urnas eleitores que o modelo estimava que faltariam

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 11:09

Felipe Nunes, diretor da Quaest e cientista política Crédito: Divulgação

O diretor da Quaest, Felipe Nunes, reconheceu que o modelo de eleitores prováveis utilizado pelo instituto não conseguiu captar o potencial de crescimento de Lula no segundo turno das eleições presidenciais. Em artigo publicado no jornal O Globo na quarta-feira (28), o cientista político afirmou que a mobilização de eleitores que tradicionalmente deixam de votar contrariou as premissas adotadas nas estimativas.

“Essa onda sem precedentes acabou colocando em xeque os pressupostos do nosso modelo de eleitores prováveis (likely voter)”, escreveu.

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A metodologia combina o histórico de comparecimento e o perfil dos votantes nas eleições de 2010 a 2022 com indicadores de motivação e interesse pela disputa atual. Segundo Nunes, os critérios haviam funcionado no segundo turno de 2022, nas eleições municipais de 2024 e no primeiro turno deste ano.

“Neste segundo turno, porém, tanto o volume quanto o perfil de quem compareceu mudaram”, afirmou.

O diretor explicou que, na pesquisa da véspera, os entrevistados que haviam faltado ao primeiro turno eram mais jovens, mais pobres e mais favoráveis a Lula. Nesse grupo, a parcela que dizia que iria votar cresceu 12 pontos percentuais em uma semana.

“Já que o modelo assumia que esse eleitor seguiria em casa, como nas eleições anteriores, nossas estimativas de votos válidos não detectaram o potencial de arrancada de Lula no domingo da eleição”, reconheceu.

A abstençãobateu novo recorde e caiu de 21,08% no primeiro turno para 19,22% no segundo, o menor índice desde 2006. Também houve redução dos votos brancos e nulos, que passaram de 4,77% para 3,24%. Os dois movimentos ampliaram em quase 5 milhões o total de votos válidos entre as etapas.

Segundo Nunes, as pesquisas identificaram mudanças na percepção do eleitorado, como o aumento do medo de uma volta da família Bolsonaro ao poder, mas não anteciparam a dimensão da mobilização no dia da votação. Ele levantou a hipótese de que o próprio empate técnico tenha estimulado eleitores a comparecer às urnas.