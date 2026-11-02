ENDIVIDADOS

Com recorde de 84,2 milhões de inadimplentes, Brasil terá feirão com descontos de até 99% em dívidas

Mutirão da Serasa começa nesta terça-feira (3) e reúne 3,3 mil empresas, com mais de 750 milhões de ofertas para negociar dívidas até 6 de dezembro

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 15:39

Mais brasileiros estão endividados Crédito: Imagem gerada por IA

O Brasil chegou a setembro com 84,2 milhões de pessoas inadimplentes, o maior número já registrado pela Serasa. O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (2), antecede uma nova edição do Feirão Limpa Nome, que começa na terça-feira (3) e promete descontos de até 99% para negociar débitos.

O total de brasileiros com o nome negativado subiu em relação a agosto, quando havia 83,9 milhões nessa situação. Na comparação com setembro de 2025, o avanço foi de 6%. Desde 2020, o crescimento acumulado chega a 34,17%, segundo o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas.

As contas em atraso somam R$ 597,4 bilhões, valor 0,90% maior que o registrado em agosto. Em média, cada inadimplente deve R$ 7.093,83, aproximadamente 4,4 salários mínimos, considerando o piso de R$ 1.621.

Bancos e cartões de crédito concentram a maior parcela dos débitos, com 27,16% do total. A novidade no levantamento é a presença das financeiras na segunda posição, com 20,66%. Pela primeira vez, elas ultrapassaram as contas de água, luz e gás, que tradicionalmente ocupavam esse lugar e agora representam 20,32% das dívidas.

Entre os consumidores negativados, 50,5% são mulheres e 49,5%, homens. A faixa dos 41 aos 60 anos reúne a maior proporção de inadimplentes, com 35,7%, seguida pelas pessoas de 26 a 40 anos, com 33,2%. Quem tem mais de 60 anos corresponde a 20,1% do total, enquanto os jovens de 18 a 25 anos representam 11%.

Para a nova edição do feirão, a Serasa ampliou a participação de empresas parceiras para 3,3 mil. Até 6 de dezembro, estarão disponíveis mais de 750 milhões de ofertas, um volume 14% superior ao da edição realizada no mesmo período do ano passado.

As negociações pela internet poderão ser feitas diariamente, incluindo fins de semana e feriados. Além dos descontos de até 99%, haverá a possibilidade de limpar o nome imediatamente após o pagamento do acordo por Pix, nos casos de dívidas elegíveis.

Segundo a Serasa, a edição anterior resultou em mais de 10,2 milhões de acordos no país.

Para consultar as propostas, os consumidores podem acessar o site ou o aplicativo da Serasa, disponível no Google Play e na App Store. Também é possível negociar pelo WhatsApp oficial, no número (11) 99575-2096.