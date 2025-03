RECEITA FEDERAL

Começa nesta segunda (17) o prazo para enviar declaração do Imposto de Renda 2025

Envio pode ser feito até o dia 30 de maio

Começa nesta segunda-feira (17), a partir das 8 horas, o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. As declarações devem ser feitas até às 23h59 do dia 30 de maio e são referentes aos rendimentos do ano-calendário de 2024. Quem baixou o programa e deixou o documento pronto já pode enviá-lo. >