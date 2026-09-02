PROJETO

Comissão aprova fim da escala 6x1 e projeto avança no Senado; entenda

PEC que prevê o fim da jornada 6x1 foi aprovada pela CCJ nesta quarta-feira (2)

Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:14

Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (2) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1. A votação ocorreu de forma simbólica, sem registro nominal dos votos, mas quatro senadores — Rogério Marinho (PL-RN), Jaime Bagattoli (PL-RO), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Tereza Cristina (PP-MS) — pediram que suas posições contrárias à proposta fossem registradas. As informações são do g1.

Com a aprovação na comissão, a PEC agora depende de votação no plenário do Senado. Ainda não há, porém, uma data definida para a análise. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), não garantiu que a matéria será apreciada ainda nesta quarta-feira, apesar da pressão de aliados do governo para que isso aconteça.

Durante a sessão, o líder do MDB, Eduardo Braga (MDB-AM), anunciou que pretende apresentar uma PEC paralela para estabelecer medidas de transição e reduzir possíveis impactos econômicos provocados pela mudança na jornada. A proposta poderá tratar de setores que funcionam de forma contínua, como comércio, gastronomia, logística, saúde e serviços, além de prever mudanças no banco de horas, trabalho parcial e por turnos e desoneração da folha de pagamentos.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia? 1 de 34

O movimento de Braga levou o líder da oposição, Rogério Marinho, a retirar dois destaques que havia apresentado ao texto. Os dispositivos fariam com que trechos da PEC fossem analisados separadamente pela CCJ. Segundo Braga, uma transição para a nova jornada exigiria mais contratações em algumas atividades e poderia aumentar os custos das empresas com a folha de pagamento.

O relatório apresentado pelo senador Omar Aziz (PSD-MA) manteve integralmente o texto que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. A estratégia busca acelerar a tramitação: caso o parecer seja aprovado pelo plenário do Senado sem alterações, a PEC não precisará voltar para análise dos deputados e poderá seguir para promulgação pelo Congresso.