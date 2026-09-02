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Comissão aprova fim da escala 6x1 e projeto avança no Senado; entenda

PEC que prevê o fim da jornada 6x1 foi aprovada pela CCJ nesta quarta-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:14

Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (2) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1. A votação ocorreu de forma simbólica, sem registro nominal dos votos, mas quatro senadores — Rogério Marinho (PL-RN), Jaime Bagattoli (PL-RO), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Tereza Cristina (PP-MS) — pediram que suas posições contrárias à proposta fossem registradas. As informações são do g1.

Com a aprovação na comissão, a PEC agora depende de votação no plenário do Senado. Ainda não há, porém, uma data definida para a análise. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), não garantiu que a matéria será apreciada ainda nesta quarta-feira, apesar da pressão de aliados do governo para que isso aconteça.

Durante a sessão, o líder do MDB, Eduardo Braga (MDB-AM), anunciou que pretende apresentar uma PEC paralela para estabelecer medidas de transição e reduzir possíveis impactos econômicos provocados pela mudança na jornada. A proposta poderá tratar de setores que funcionam de forma contínua, como comércio, gastronomia, logística, saúde e serviços, além de prever mudanças no banco de horas, trabalho parcial e por turnos e desoneração da folha de pagamentos.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 34
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

O movimento de Braga levou o líder da oposição, Rogério Marinho, a retirar dois destaques que havia apresentado ao texto. Os dispositivos fariam com que trechos da PEC fossem analisados separadamente pela CCJ. Segundo Braga, uma transição para a nova jornada exigiria mais contratações em algumas atividades e poderia aumentar os custos das empresas com a folha de pagamento.

O relatório apresentado pelo senador Omar Aziz (PSD-MA) manteve integralmente o texto que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. A estratégia busca acelerar a tramitação: caso o parecer seja aprovado pelo plenário do Senado sem alterações, a PEC não precisará voltar para análise dos deputados e poderá seguir para promulgação pelo Congresso.

A escala 6x1 prevê seis dias consecutivos de trabalho para um dia de descanso. No Senado, Omar Aziz rejeitou as mudanças sugeridas por parlamentares, entre elas a proposta de integrantes do PL para manter a jornada de 44 horas semanais. A definição sobre o futuro da PEC, agora, ficará nas mãos do plenário do Senado.

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Tags:

Senado Projeto Escala 6x1 Pec

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