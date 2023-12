Comissão aprova isenção de IPI para carros adquiridos por institutos sociais e religiosos

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou proposta que isenta os automóveis adquiridos por entidades assistenciais e instituições religiosas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), tributo federal que incide sobre os produtos fabricados no País ou importados.



De autoria do deputado licenciado Pastor Gil (PL-MA), o projeto de lei diz que o benefício poderá ser usado pela instituição uma vez a cada cinco anos. E caso haja a venda do veículo até três anos após a compra, o IPI deverá ser recolhido da entidade. O intuito da iniciativa, segundo o parlamentar, é "ampliar a abrangência" dos trabalhos destas instituições. "A caridade se faz essencial para melhorar a vida de pessoas que passam por problemas graves por falta de assistência", argumenta ele na justificativa.