TRANSPORTE

Comissão aprova projeto que isenta motoristas de taxa de renovação da CNH; saiba quem será beneficiado

Proposta prevê alcance nacional

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:58

Comissão aprova projeto que isenta motoristas de taxa de renovação da CNH; saiba quem será beneficiado Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um projeto de lei que prevê a isenção da taxa de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas de veículos de urgência a serviço da administração pública foi aprovado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. A aprovação foi divulgada nesta terça-feira (3).

A medida deverá beneficiar profissionais que conduzem ambulâncias, viaturas policiais, veículos de fiscalização e operação de trânsito, além de veículos de socorro de incêndio e salvamento, desde que estejam a serviço do poder público.

O texto aprovado é o substitutivo apresentado pelo relator, deputado Zé Trovão (PL-SC), ao Projeto de Lei 942/23, de autoria dos deputados Cabo Gilberto Silva (PL-PB) e Sargento Gonçalves (PL-RN).

“A isenção não deve ser compreendida como benefício pessoal, mas como medida de valorização funcional”, afirmou o relator.

O que muda?

O substitutivo altera o Código de Trânsito Brasileiro para conceder o benefício. A regulamentação da medida ficará sob responsabilidade do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A proposta original também previa a gratuidade dos exames médicos e psicológicos exigidos para a renovação da carteira, mas esse trecho foi retirado pelo relator. Segundo Zé Trovão, não seria adequado obrigar profissionais de saúde a realizar os exames gratuitamente.

O projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em caráter conclusivo.

Para se tornar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.