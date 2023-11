Comissão na Câmara vai ouvir ministra da Saúde sobre compra de imunoglobulina sem licitação

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, foi convidada a comparecer à Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados na próxima terça-feira, 28, para prestar esclarecimentos sobre suspeitas de fraude em contrato para a compra de quase 300 mil frascos de imunoglobulina. O acordo ocorreu em abril deste ano com dispensa de licitação.



O requerimento está baseado em reportagem do portal Metrópoles, de setembro, que mostrou que uma empresa de Goiás, com apenas um funcionário, foi contratada por R$ 285,8 milhões para fornecer o medicamento para a pasta.