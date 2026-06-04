BRASÍLIA

Como é o Palácio do Planalto por dentro? Conheça a sede da Presidência da República

Localizado na Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto é um dos principais símbolos da democracia brasileira

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 06:30

Palácio do Planalto Crédito: Ricardo Stuckert

Localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, o Palácio do Planalto é um dos principais símbolos da democracia brasileira. O edifício que abriga o centro das decisões do país é uma das mais importantes obras arquitetônicas de Oscar Niemeyer.

A construção impressiona pela leveza de suas linhas, marcadas pelo predomínio dos traços horizontais característicos de Niemeyer, e encanta pela elegância de suas colunas. “Leves como penas pousando no chão”, costumava defini-las o mestre da arquitetura brasileira.

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O Palácio do Planalto abriga o gabinete oficial do presidente da República. Inaugurado em abril de 1960, o edifício possui térreo, três pavimentos e subsolo. Além da estrutura principal, há quatro prédios anexos, totalizando 36 mil metros quadrados de área construída.

A vista externa prepara o olhar do visitante para o requinte e a leveza presentes em todo o espaço. O Palácio reúne um rico acervo de obras de arte assinadas por importantes representantes do modernismo brasileiro, entre eles Burle Marx, Bruno Giorgi, Di Cavalcanti e Athos Bulcão.

No terceiro andar, a Galeria de Arte do Palácio exibe também obras de artistas concretistas e neoconcretistas.

Na fachada, revestida em mármore branco, uma extensa rampa conduz à entrada principal, utilizada na recepção de chefes de Estado e outras autoridades. Abaixo dela, um espelho d’água completa a composição arquitetônica da área externa.

Logo na entrada, o primeiro salão abriga a escultura Espaço Circular em Cubo, de Franz Weissmann, além de peças de Zezinho de Tracunhaém e da galeria de presidentes da República desde a redemocratização, segundo informações da Casa Vogue. No térreo, destacam-se também poltronas assinadas por Jorge Zalszupin.

A grande rampa interna conduz ao mezanino, que conta com três salas de espera. O amplo espaço é destinado à circulação e recepção de visitantes.

O maior salão do Palácio está localizado no segundo andar e abriga a escultura Evoluções, de Heraldo Barroso, e o quadro Orixás, de Djanira da Motta e Silva, de acordo com a Casa Vogue. O espaço é utilizado para cerimônias de posse presidencial.

Ainda no segundo andar, é possível encontrar uma mesa de mármore assinada por Anna Maria Niemeyer, um conjunto de poltronas “Beto”, de Sergio Rodrigues, e uma mesa mineira do século XVIII que serve de suporte para uma floreira francesa do século XIX.

A Sala de Reunião Suprema possui um conjunto de cadeiras assinado por Sergio Rodrigues, enquanto a mesa foi projetada por Oscar Niemeyer.

No terceiro andar, além da Galeria de Arte, encontram-se a “Marquesa”, criada por Oscar Niemeyer, e uma mesa de madeira assinada por Anna Maria Niemeyer. Esses e outros elementos de mobiliário conferem elegância e simplicidade aos ambientes do Palácio do Planalto.

O ponto alto do edifício é o Gabinete da Presidência, onde ocorrem reuniões e são tomadas decisões que impactam diretamente a vida de milhões de brasileiros. O ambiente conta com mesa de trabalho, mesa de reuniões e área de convivência.

A decoração reúne móveis das décadas de 1940 e 1960, como o sofá Navona, de Sergio Rodrigues. Obras de Djanira da Motta e Silva aparecem novamente no espaço, trazendo cor e identidade brasileira ao ambiente. No piso, uma tapeçaria de Norberto Nicola harmoniza a composição.

As visitas públicas ao Palácio do Planalto são gratuitas e realizadas mediante agendamento eletrônico. Elas ocorrem aos domingos, das 9h às 14h, sendo que o último grupo entra às 13h.

As visitas têm duração média de uma hora e são realizadas em grupos de até 30 pessoas, com cinco vagas reservadas para grupos prioritários.