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Como é o Palácio do Planalto por dentro? Conheça a sede da Presidência da República

Localizado na Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto é um dos principais símbolos da democracia brasileira

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 06:30

Palácio do Planalto
Palácio do Planalto Crédito: Ricardo Stuckert

Localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, o Palácio do Planalto é um dos principais símbolos da democracia brasileira. O edifício que abriga o centro das decisões do país é uma das mais importantes obras arquitetônicas de Oscar Niemeyer.

A construção impressiona pela leveza de suas linhas, marcadas pelo predomínio dos traços horizontais característicos de Niemeyer, e encanta pela elegância de suas colunas. “Leves como penas pousando no chão”, costumava defini-las o mestre da arquitetura brasileira.

Palácio do Planalto

Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Ascom / Casa Civil
Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Ascom / Casa Civil
Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Ascom / Casa Civil
Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Ricardo Stucker
Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert
Palácio do Planalto por Valter Campanato/Agência Brasil
Palácio do Planalto por Wikimedia Commons
Palácio do Planalto por Agência Senado
Palácio do Planalto por Agência O Globo
Palácio do Planalto por José Cruz/Agência Brasil
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Palácio do Planalto por Ricardo Stuckert

O Palácio do Planalto abriga o gabinete oficial do presidente da República. Inaugurado em abril de 1960, o edifício possui térreo, três pavimentos e subsolo. Além da estrutura principal, há quatro prédios anexos, totalizando 36 mil metros quadrados de área construída.

A vista externa prepara o olhar do visitante para o requinte e a leveza presentes em todo o espaço. O Palácio reúne um rico acervo de obras de arte assinadas por importantes representantes do modernismo brasileiro, entre eles Burle Marx, Bruno Giorgi, Di Cavalcanti e Athos Bulcão.

No terceiro andar, a Galeria de Arte do Palácio exibe também obras de artistas concretistas e neoconcretistas.

Na fachada, revestida em mármore branco, uma extensa rampa conduz à entrada principal, utilizada na recepção de chefes de Estado e outras autoridades. Abaixo dela, um espelho d’água completa a composição arquitetônica da área externa.

Logo na entrada, o primeiro salão abriga a escultura Espaço Circular em Cubo, de Franz Weissmann, além de peças de Zezinho de Tracunhaém e da galeria de presidentes da República desde a redemocratização, segundo informações da Casa Vogue. No térreo, destacam-se também poltronas assinadas por Jorge Zalszupin.

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A grande rampa interna conduz ao mezanino, que conta com três salas de espera. O amplo espaço é destinado à circulação e recepção de visitantes.

O maior salão do Palácio está localizado no segundo andar e abriga a escultura Evoluções, de Heraldo Barroso, e o quadro Orixás, de Djanira da Motta e Silva, de acordo com a Casa Vogue. O espaço é utilizado para cerimônias de posse presidencial.

Ainda no segundo andar, é possível encontrar uma mesa de mármore assinada por Anna Maria Niemeyer, um conjunto de poltronas “Beto”, de Sergio Rodrigues, e uma mesa mineira do século XVIII que serve de suporte para uma floreira francesa do século XIX.

A Sala de Reunião Suprema possui um conjunto de cadeiras assinado por Sergio Rodrigues, enquanto a mesa foi projetada por Oscar Niemeyer.

No terceiro andar, além da Galeria de Arte, encontram-se a “Marquesa”, criada por Oscar Niemeyer, e uma mesa de madeira assinada por Anna Maria Niemeyer. Esses e outros elementos de mobiliário conferem elegância e simplicidade aos ambientes do Palácio do Planalto.

O ponto alto do edifício é o Gabinete da Presidência, onde ocorrem reuniões e são tomadas decisões que impactam diretamente a vida de milhões de brasileiros. O ambiente conta com mesa de trabalho, mesa de reuniões e área de convivência.

A decoração reúne móveis das décadas de 1940 e 1960, como o sofá Navona, de Sergio Rodrigues. Obras de Djanira da Motta e Silva aparecem novamente no espaço, trazendo cor e identidade brasileira ao ambiente. No piso, uma tapeçaria de Norberto Nicola harmoniza a composição.

As visitas públicas ao Palácio do Planalto são gratuitas e realizadas mediante agendamento eletrônico. Elas ocorrem aos domingos, das 9h às 14h, sendo que o último grupo entra às 13h.

As visitas têm duração média de uma hora e são realizadas em grupos de até 30 pessoas, com cinco vagas reservadas para grupos prioritários.

O agendamento deve ser feito exclusivamente pelo site oficial da Presidência da República.

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