Como fica o tempo durante a primavera? Veja previsão

A mudança no clima deve ajudar a reduzir o número de queimadas no Brasil, que hoje é recorde e alarmante

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 16:07

A chegada da primavera a partir do fim de semana deve aumentar a umidade do ar em praticamente todo o País, com exceção do Nordeste, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. "É uma estação de transição do período seco, que é o inverno, para o período úmido, o verão. Para a maioria dos Estados brasileiros, a primavera significa dias de calor e aumento gradual da frequência de eventos de chuva."

A mudança no clima deve ajudar a reduzir o número de queimadas no Brasil, que hoje é recorde e alarmante. Também colabora para o replantio. A Amazônia, um dos biomas mais devastados pelo fogo, deve receber chuvas acima da média para a primavera, começando na segunda quinzena de outubro.

A estação começa em 22 de setembro, às 9h44, e vai até 21 de dezembro, quando inicia o verão.

De acordo com a Climatempo, serão comuns pancadas de chuva à tarde e à noite. Conforme a atmosfera vai ganhando umidade, ventos levam nuvens para quase todo o País.

Haverá, também, passagem de frentes frias de origem polar no Sul e no Sudeste, derrubando as temperaturas por alguns períodos - em geral, curtos. "A partir de dezembro, podem ficar estacionárias na altura do RJ, favorecendo a formação de grandes corredores de umidade."

Além de maiores variações térmicas no Centro-Sul, principalmente no leste do Sul do País, São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.

No Nordeste, o tempo deve ficar seco e quente, com retomada de chuva na costa norte no fim da estação, na segunda metade de dezembro.

Influência do La Niña

Centros de monitoramento global preveem que o fenômeno La Niña comece a se formar durante a primavera no hemisfério sul. Ele, que é o oposto do El Niño, que vinha ocorrendo até então, deve causar um resfriamento no continente sul-americano.

Enquanto o El Niño é o fenômeno natural de aumento da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico, o La Niña consiste na diminuição da temperatura dessas águas. Ambos influenciam o regime de chuvas no continente sul-americano e estão sendo agravados pelas mudanças climáticas.

"Há 81% de chance de ocorrência do fenômeno no trimestre outubro-novembro-dezembro (OND) e 83% para o trimestre novembro-dezembro-janeiro. Portanto, deveremos ter, sim, a instalação do fenômeno especialmente ao longo de outubro. O resfriamento também aumentou nas últimas semanas, em especial nas porções a leste do Pacífico Equatorial", diz Vinícius Lucyrio, meteorologista da Climatempo.

O La Niña também deve causar maior espaçamento entre eventos climáticos severos no Sul durante a primavera. Mas não impede que, quando eles aconteçam, sejam intensos. Na segunda metade da estação, é prevista redução nos volumes de chuva no Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Os dois Estados têm previsão de volume de chuva um pouco abaixo do esperado para a estação.

E as ondas de calor?