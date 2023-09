Companhia das Letras lança edital para clubes de leitura em unidades prisionais

A Companhia das Letras acaba de anunciar o edital “Projeto Nacional de Clubes de Leitura e Remição de Pena”, que irá selecionar unidades prisionais para receber doações de livros para a formação de clubes de leitura. A iniciativa, que atua em território nacional, é uma continuidade do projeto de formação e aprimoramento de leitores nos sistemas penitenciários, e também tem como objetivo facilitar o acesso de pessoas privadas de liberdade aos livros. O edital oferecerá gratuitamente capacitação para os mediadores e assessoria para a gestão do projeto das penitenciárias selecionadas.

O projeto de clubes de leitura nas unidades prisionais foi criado pela Companhia das Letras em agosto de 2010, na Penitenciária Feminina de Sant’Anna. Inicialmente, dois clubes, com vinte leitoras em cada um, se reuniam uma vez por mês para discutir um título proposto. Com um sistema de biblioteca circulante, a Companhia das Letras emprestava um livro para cada leitora, que seria substituído por um novo a cada encontro. Os debates eram mediados por funcionários da editora e, ao final do projeto, as obras eram doadas para acervo da instituição.