TRÂNSITO

Comprador perde documento do veículo, tem carro apreendido e tenta responsabilizar Detran, mas perde na Justiça

Tribunal entendeu que cabe ao comprador providenciar a transferência e que a comunicação de venda não substitui o documento exigido para concluir o procedimento

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:43

Comprador perde documento do veículo, tem carro apreendido e tenta responsabilizar Detran, mas perde na Justiça Crédito: Imagem gerada pela IA

Um comprador que perdeu o documento de transferência de um veículo tentou obter na Justiça uma solução para regularizar o registro, mas teve os pedidos negados. A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve a sentença que rejeitou a solicitação para obrigar o Detran-DF a concluir a transferência, além dos pedidos de ressarcimento de despesas e indenização por danos morais.

Segundo o processo, o homem afirmou ter adquirido o veículo, mas não conseguiu colocá-lo em seu nome depois de extraviar o documento de transferência (ATPV/DUT). Ele argumentou que o Detran-DF já tinha conhecimento da negociação por meio da comunicação de venda e, por isso, deveria viabilizar a regularização do registro. O comprador também pediu a devolução dos valores gastos com diárias de pátio e uma indenização por danos morais. Os pedidos, porém, foram rejeitados pelo colegiado, que considerou legítimas as exigências feitas pelo órgão de trânsito.

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Transferência é responsabilidade do comprador

Ao analisar o caso, a relatora explicou que o Código de Trânsito Brasileiro atribui ao comprador a responsabilidade de providenciar a transferência da propriedade dentro do prazo previsto em lei. Para a emissão do novo certificado de registro, também é necessário cumprir os requisitos estabelecidos pela legislação, entre eles a apresentação do comprovante de transferência, a realização de vistoria e o pagamento das taxas correspondentes.

Dessa forma, segundo a decisão, o fato de o Detran-DF ter conhecimento de que o veículo havia sido vendido não significa que o órgão possa dispensar a documentação exigida para concluir a transferência. A Turma Recursal também esclareceu a diferença entre a comunicação de venda e a efetiva transferência da propriedade.

De acordo com a decisão, a comunicação tem como finalidade afastar a responsabilidade do antigo proprietário por multas e tributos posteriores à venda. O procedimento, entretanto, não transfere automaticamente o veículo para o nome do comprador e nem substitui os documentos necessários para a regularização do registro.

Assim, o comprador continua responsável por cumprir as exigências necessárias para concluir a transferência. Outro ponto analisado pelos magistrados foi a apreensão do veículo. Conforme o processo, a remoção ocorreu por falta de licenciamento, além de terem sido registradas autuações relacionadas à condução do veículo por pessoa não habilitada.