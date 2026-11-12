Concursado que foi demitido após processar banco por horas extras consegue indenização na Justiça

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Wendel de Novais
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:51
A dispensa de um funcionário do Banco do Brasil, ocorrida um mês depois de ele entrar com uma ação trabalhista contra a instituição, foi considerada discriminatória pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O colegiado rejeitou recurso do banco e manteve a condenação para que o trabalhador seja reintegrado e receba R$ 50 mil por danos morais.
Admitido por concurso público em 1981, o bancário trabalhava havia mais de três décadas na instituição e não tinha histórico de punições. Em fevereiro de 2013, ele ajuizou uma ação para cobrar horas extras. No mês seguinte, foi chamado pelo gerente executivo ao fim do expediente e recebeu a carta de demissão.
Banco do Brasil
O trabalhador alegou que a decisão foi uma retaliação ao processo judicial e afirmou que não havia registro de queda de desempenho ou qualquer outra justificativa para o desligamento. O Banco do Brasil, por sua vez, sustentou que a dispensa fazia parte de sua gestão administrativa e que, por ser uma sociedade de economia mista, não precisava apresentar motivação para demitir empregados.
A Justiça do Trabalho considerou que a proximidade entre o ajuizamento da ação e a demissão indicava perseguição. A decisão de primeira instância determinou a reintegração e o pagamento de R$ 50 mil por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) manteve o entendimento, apontando que a falta de justificativa escondia uma prática discriminatória contra o exercício do direito de acesso à Justiça.
No TST, o ministro Mauricio Godinho Delgado observou que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em 2024, que empresas públicas e sociedades de economia mista devem apresentar justificativa formal para demitir empregados concursados. Embora essa regra tenha efeitos apenas para dispensas posteriores a 4 de março de 2024, o relator entendeu que o caso tinha uma particularidade: a demissão ocorreu como retaliação à ação trabalhista. Segundo ele, “ao adotar essa prática, o banco vai contra os fins sociais exigidos ao exercício de seu direito”.
A Terceira Turma manteve a decisão do tribunal regional. O relator também destacou que uma conclusão diferente exigiria novo exame dos fatos e das provas, procedimento que não é permitido nessa etapa do processo, conforme estabelece a Súmula 126 do TST.