DECISÃO

Concursado que foi demitido após processar banco por horas extras consegue indenização na Justiça

Funcionário foi surpreendido com carta de demissão um mês depois de ajuizar ação

Wendel de Novais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:51

Banco do Brasil foi condenado a pagar indenização Crédito: Reprodução

A dispensa de um funcionário do Banco do Brasil, ocorrida um mês depois de ele entrar com uma ação trabalhista contra a instituição, foi considerada discriminatória pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O colegiado rejeitou recurso do banco e manteve a condenação para que o trabalhador seja reintegrado e receba R$ 50 mil por danos morais.

Admitido por concurso público em 1981, o bancário trabalhava havia mais de três décadas na instituição e não tinha histórico de punições. Em fevereiro de 2013, ele ajuizou uma ação para cobrar horas extras. No mês seguinte, foi chamado pelo gerente executivo ao fim do expediente e recebeu a carta de demissão.

Banco do Brasil 1 de 6

O trabalhador alegou que a decisão foi uma retaliação ao processo judicial e afirmou que não havia registro de queda de desempenho ou qualquer outra justificativa para o desligamento. O Banco do Brasil, por sua vez, sustentou que a dispensa fazia parte de sua gestão administrativa e que, por ser uma sociedade de economia mista, não precisava apresentar motivação para demitir empregados.

A Justiça do Trabalho considerou que a proximidade entre o ajuizamento da ação e a demissão indicava perseguição. A decisão de primeira instância determinou a reintegração e o pagamento de R$ 50 mil por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) manteve o entendimento, apontando que a falta de justificativa escondia uma prática discriminatória contra o exercício do direito de acesso à Justiça.

No TST, o ministro Mauricio Godinho Delgado observou que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em 2024, que empresas públicas e sociedades de economia mista devem apresentar justificativa formal para demitir empregados concursados. Embora essa regra tenha efeitos apenas para dispensas posteriores a 4 de março de 2024, o relator entendeu que o caso tinha uma particularidade: a demissão ocorreu como retaliação à ação trabalhista. Segundo ele, “ao adotar essa prática, o banco vai contra os fins sociais exigidos ao exercício de seu direito”.