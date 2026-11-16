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Concurso da Câmara dos Deputados com 184 vagas e salário de R$ 32 mil encerra inscrições nesta terça (17)

Seleção oferece oportunidades para Analista Legislativo em 11 especialidades

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:46

Câmara dos deputados
Câmara dos deputados Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados terminam nesta terça-feira (17). O certame oferece 184 vagas para o cargo de Analista Legislativo, com remuneração inicial de R$ 32.070,88. Do total de oportunidades, 66 são para contratação imediata e 118 destinadas à formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas entre 11 especialidades: Divulgação Institucional, Jornalismo, Relações Públicas, Arquivologia, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica/Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Museólogo e Registro e Redação.

Deputados mais votados do país

Nikolas Ferreira (PL-MG) tornou-se o deputado mais votado do Brasil ao arrematar impressionantes 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) encabeçou a disputa em solo paulista e garantiu 3.038.438 votos. por Reprodução
Erika Hilton (PSOL-SP) assegurou a expressiva representação progressista paulista com 1.596.472 votos. por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) conquistou 684.372 votos no Ceará. por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) recebeu 583.107 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) recebeu 560.223 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) recebeu 524.219 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Reprodução/Redes sociais
Kim Kataguiri (Missão-SP) recebeu 520.071 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) recebeu 476.383 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) recebeu 425.399 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Lucas Polese (PL-ES) foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo com 419.735 votos. por Divulgação, ALES
Delegado Caveira (PL-PA) recebeu 414.927 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Divulgação, Câmara dos Deputados
Maurício Marcon (PL-RS) recebeu 379.834 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Divulgação, Câmara dos Deputados
Renato Bolsonaro (PL-SP) recebeu 379.312 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Reprodução, Facebook-Renato Bolsonaro
Sargento Nantes (PP-SP) recebeu 333.401 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Reprodução, Facebook
Jader Filho (MDB-PA) recebeu 326.617 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Marcelo Camará, Ministério das Cidades
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Nikolas Ferreira (PL-MG) tornou-se o deputado mais votado do Brasil ao arrematar impressionantes 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

Os interessados devem realizar a inscrição até as 18h, no horário de Brasília, pelo site do Cebraspe, banca organizadora do concurso. A taxa é de R$ 130, com pagamento até 19 de novembro.

Para participar, é necessário ter nível superior, com formação específica conforme a área escolhida. No caso da especialidade de Registro e Redação, são aceitos diplomas de graduação em qualquer área.

A seleção será realizada por meio de provas objetivas e discursivas, previstas para 17 de janeiro. As avaliações serão aplicadas nas capitais dos estados e no Distrito Federal.

A prova objetiva terá 180 itens no formato certo ou errado, divididos entre conhecimentos gerais e específicos. Já a etapa discursiva terá formatos diferentes conforme a especialidade escolhida.

O resultado final do concurso está previsto para 30 de abril.

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