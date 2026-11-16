Concurso da Câmara dos Deputados com 184 vagas e salário de R$ 32 mil encerra inscrições nesta terça (17)

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Esther Morais
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:46
As inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados terminam nesta terça-feira (17). O certame oferece 184 vagas para o cargo de Analista Legislativo, com remuneração inicial de R$ 32.070,88. Do total de oportunidades, 66 são para contratação imediata e 118 destinadas à formação de cadastro de reserva.
As vagas estão distribuídas entre 11 especialidades: Divulgação Institucional, Jornalismo, Relações Públicas, Arquivologia, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica/Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Museólogo e Registro e Redação.
Deputados mais votados do país
Os interessados devem realizar a inscrição até as 18h, no horário de Brasília, pelo site do Cebraspe, banca organizadora do concurso. A taxa é de R$ 130, com pagamento até 19 de novembro.
Para participar, é necessário ter nível superior, com formação específica conforme a área escolhida. No caso da especialidade de Registro e Redação, são aceitos diplomas de graduação em qualquer área.
A seleção será realizada por meio de provas objetivas e discursivas, previstas para 17 de janeiro. As avaliações serão aplicadas nas capitais dos estados e no Distrito Federal.
A prova objetiva terá 180 itens no formato certo ou errado, divididos entre conhecimentos gerais e específicos. Já a etapa discursiva terá formatos diferentes conforme a especialidade escolhida.
O resultado final do concurso está previsto para 30 de abril.