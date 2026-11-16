INSCRIÇÕES ABERTAS

Concurso da Câmara dos Deputados com 184 vagas e salário de R$ 32 mil encerra inscrições nesta terça (17)

Seleção oferece oportunidades para Analista Legislativo em 11 especialidades

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:46

Câmara dos deputados Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados terminam nesta terça-feira (17). O certame oferece 184 vagas para o cargo de Analista Legislativo, com remuneração inicial de R$ 32.070,88. Do total de oportunidades, 66 são para contratação imediata e 118 destinadas à formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas entre 11 especialidades: Divulgação Institucional, Jornalismo, Relações Públicas, Arquivologia, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica/Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Museólogo e Registro e Redação.

Deputados mais votados do país 1 de 16

Os interessados devem realizar a inscrição até as 18h, no horário de Brasília, pelo site do Cebraspe, banca organizadora do concurso. A taxa é de R$ 130, com pagamento até 19 de novembro.

Para participar, é necessário ter nível superior, com formação específica conforme a área escolhida. No caso da especialidade de Registro e Redação, são aceitos diplomas de graduação em qualquer área.

A seleção será realizada por meio de provas objetivas e discursivas, previstas para 17 de janeiro. As avaliações serão aplicadas nas capitais dos estados e no Distrito Federal.

A prova objetiva terá 180 itens no formato certo ou errado, divididos entre conhecimentos gerais e específicos. Já a etapa discursiva terá formatos diferentes conforme a especialidade escolhida.