OPORTUNIDADE

Concurso das indústrias com salários de até R$ 8,3 mil tem inscrições prorrogadas

Seleção contempla níveis médio, técnico e superior, com vagas em quatro cidades e oportunidades na Bahia

Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11:07

Concurso público Crédito: Freepik

Os interessados em participar do concurso público das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) ganharam mais uma semana para se inscrever. O novo prazo termina às 16h do dia 18 de novembro de 2026. A seleção é organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e prevê a formação de cadastro de reserva para 55 cargos de níveis médio, técnico e superior.

O pagamento da taxa também teve a data limite alterada e poderá ser feito até 19 de novembro. Os valores são de R$ 100 para funções de nível médio e R$ 125 para cargos de nível superior. As inscrições devem ser realizadas pelo site da FGV. Entre as funções de nível superior estão oportunidades nas áreas de Administração, Direito, Enfermagem do Trabalho, Engenharia, Medicina do Trabalho, Física, Geologia e Química.

Para os níveis médio e técnico, o edital contempla cargos como Assistente Administrativo, Inspetor de Guarda, Técnico em Edificações, Técnico em Mecânica e Técnico em Radioproteção. Os salários-base variam de R$ 3.452 a R$ 8.374, conforme o cargo. A seleção terá prova objetiva para todos os cargos, com caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação está prevista para Resende e Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Caetité, na Bahia. Para o cargo de Inspetor de Guarda, também haverá Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório, com realização em Resende.