JUSTIÇA

Concurso de desenho sobre ECA Digital prorroga inscrições até 30 de novembro

Podem participar estudantes de escolas públicas e privadas; os melhores trabalhos receberão kits de materiais e notebook para a família

Mariana Rios

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:33

Concurso de Desenho do ECA Digital tem inscrições prorrogadas Crédito: Divulgação/Romulo Serpa/CNJ

Estudantes de escolas públicas e privadas ganharam mais tempo para participar do concurso nacional de desenho 'Conectados com Direitos: o ECA Digital tá on'. O prazo para inscrição, que terminaria em setembro, foi prorrogado para 30 de novembro.

Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o concurso convida crianças e adolescentes a representar, por meio de desenhos, como imaginam uma internet mais segura e protegida.

Podem participar estudantes matriculados até o 3º ano do ensino médio, divididos em duas categorias: crianças de até 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos.

Os trabalhos devem ser individuais, autorais e feitos à mão em sala de aula. O uso de inteligência artificial ou de outros recursos tecnológicos não é permitido.

Entre os temas que podem inspirar os desenhos estão o uso consciente da tecnologia, educação, lazer, esporte, convivência familiar e proteção no ambiente on-line. A avaliação considera a pertinência ao tema, criatividade, originalidade e qualidade visual.

Premiação

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão certificado, kits de materiais escolares, de arte e de pintura, além de um notebook para a família. Os professores responsáveis pela orientação dos trabalhos vencedores também receberão certificado e um notebook.

A previsão é que o resultado final seja divulgado em janeiro de 2027 e a cerimônia de premiação está prevista para acontecer entre janeiro e fevereiro do ano que vem.

A participação é feita por meio da escola, que reúne os desenhos e realiza a inscrição dos trabalhos.