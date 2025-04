VAGAS ABERTAS

Concurso para trabalhar na cidade mais rica de SC tem salários de até R$ 10,6 mil

Processo seletivo recebe inscrições até 30 de abril

O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (CIM-AMFRI) está com seleção aberta para sete vagas com remuneração que pode chegar a R$ 10,6 mil mensais. Os aprovados atuarão em Itajaí, município considerado o mais rico de Santa Catarina, segundo o NSC Total.>