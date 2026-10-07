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Condenada pelo 8 de janeiro, Débora do Batom fez cursos do Sebrae para reduzir pena antes de sair de prisão

Cabeleireira concluiu 24 horas de cursos profissionalizantes e teve dois dias da pena descontados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:54

Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua Crédito: Reprodução

A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como “Débora do Batom”, teve dois dias da pena reduzidos após concluir dois cursos profissionalizantes oferecidos pelo Sebrae. A remição foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (8).

Os cursos realizados por Débora foram “Reescrevendo Minha História: Marketing” e “Reescrevendo Minha História: Planejamento”. Cada formação teve 12 horas de duração. Ao todo, foram 24 horas de estudos, o que garantiu dois dias de desconto na pena.

A redução segue a regra prevista na Lei de Execução Penal, segundo a qual cada 12 horas de frequência escolar pode resultar na remição de um dia de pena. Com a homologação de Moraes, as horas dedicadas aos cursos foram consideradas para o cálculo da condenação.

Débora do Batom

Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
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Débora do Batom com os filhos por Reprodução

Débora foi condenada a 14 anos de prisão por sua participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ela ficou conhecida depois de ser flagrada escrevendo a frase “Perdeu, mané” com batom na estátua da Justiça, localizada em frente ao prédio do STF. Segundo as informações do processo, Débora já cumpriu 3 anos e 5 meses da pena. Desde março do ano passado, ela está em prisão domiciliar.

A pichação ocorreu durante os atos que provocaram danos às sedes do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. Débora foi presa preventivamente em março de 2023, durante a oitava fase da Operação Lesa Pátria, conduzida pela Polícia Federal.

A redução obtida pelos cursos do Sebrae se soma a outras atividades realizadas por Débora durante o cumprimento da pena e que também foram consideradas para fins de remição. A cabeleireira já havia conseguido abatimentos relacionados a trabalho, leitura e estudos.

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Débora do Batom 8 de Janeiro

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