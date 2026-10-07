DECISÃO

Condenada pelo 8 de janeiro, Débora do Batom fez cursos do Sebrae para reduzir pena antes de sair de prisão

Cabeleireira concluiu 24 horas de cursos profissionalizantes e teve dois dias da pena descontados

Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:54

Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua Crédito: Reprodução

A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como “Débora do Batom”, teve dois dias da pena reduzidos após concluir dois cursos profissionalizantes oferecidos pelo Sebrae. A remição foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (8).

Os cursos realizados por Débora foram “Reescrevendo Minha História: Marketing” e “Reescrevendo Minha História: Planejamento”. Cada formação teve 12 horas de duração. Ao todo, foram 24 horas de estudos, o que garantiu dois dias de desconto na pena.

A redução segue a regra prevista na Lei de Execução Penal, segundo a qual cada 12 horas de frequência escolar pode resultar na remição de um dia de pena. Com a homologação de Moraes, as horas dedicadas aos cursos foram consideradas para o cálculo da condenação.

Débora do Batom 1 de 5

Débora foi condenada a 14 anos de prisão por sua participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ela ficou conhecida depois de ser flagrada escrevendo a frase “Perdeu, mané” com batom na estátua da Justiça, localizada em frente ao prédio do STF. Segundo as informações do processo, Débora já cumpriu 3 anos e 5 meses da pena. Desde março do ano passado, ela está em prisão domiciliar.

A pichação ocorreu durante os atos que provocaram danos às sedes do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. Débora foi presa preventivamente em março de 2023, durante a oitava fase da Operação Lesa Pátria, conduzida pela Polícia Federal.