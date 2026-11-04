FIM DA 6x1

Confederação do Comércio pede ao STF adiamento do início da jornada 5x2 para outubro de 2027

CNC alega que prazo atual coincide com pico de vendas no varejo

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12:55

Shopping no centro de Brasília Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar adiar a redução da jornada de trabalho prevista na transição após o fim da escala 6x1. A entidade quer transferir de 16 de dezembro deste ano para 16 de outubro de 2027 o início do limite de 42 horas semanais, ante as atuais 44 horas. Para a etapa seguinte, de 40 horas, o pedido é que a mudança ocorra em outubro de 2028.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a confederação afirma que não contesta a diminuição da carga horária nem o segundo dia de descanso. O questionamento se concentra no tempo concedido às empresas para reorganizar as atividades e na diferença entre os prazos de adaptação dos setores público e privado.

A CNC pede uma liminar antes de 16 de dezembro. Segundo a entidade, os 60 dias previstos para a adequação são insuficientes para refazer escalas, planejar contratações e renegociar acordos coletivos, sobretudo em um período de maior movimento no comércio e no turismo.

Veja o que muda com fim da escala 6x1 1 de 14

A proximidade com a Black Friday, o Natal e as demais celebrações de fim de ano é um dos argumentos apresentados. Para a confederação, a necessidade de reorganizar as equipes durante o pico de demanda compromete a operação dos estabelecimentos.

“O setor produtivo precisa de previsibilidade e bom senso para manter as portas abertas e preservar os empregos”, afirma José Roberto Tadros, presidente da CNC.

A ação também questiona o tratamento dado às empresas privadas em comparação com a administração pública. Conforme a confederação, o poder público teve até um ano para adequar contratos de terceirização, enquanto a iniciativa privada recebeu apenas dois meses. A CNC sustenta que essa diferença viola o princípio da igualdade.

Outro ponto envolve os pequenos negócios. Segundo a entidade, a ausência de uma lei complementar regulamentadora deixa micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEIs) sem regras claras sobre medidas de alívio econômico para a transição.