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Confederação do Comércio pede ao STF adiamento do início da jornada 5x2 para outubro de 2027

CNC alega que prazo atual coincide com pico de vendas no varejo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12:55

Shopping no centro de Brasília
Shopping no centro de Brasília Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar adiar a redução da jornada de trabalho prevista na transição após o fim da escala 6x1. A entidade quer transferir de 16 de dezembro deste ano para 16 de outubro de 2027 o início do limite de 42 horas semanais, ante as atuais 44 horas. Para a etapa seguinte, de 40 horas, o pedido é que a mudança ocorra em outubro de 2028.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a confederação afirma que não contesta a diminuição da carga horária nem o segundo dia de descanso. O questionamento se concentra no tempo concedido às empresas para reorganizar as atividades e na diferença entre os prazos de adaptação dos setores público e privado.

A CNC pede uma liminar antes de 16 de dezembro. Segundo a entidade, os 60 dias previstos para a adequação são insuficientes para refazer escalas, planejar contratações e renegociar acordos coletivos, sobretudo em um período de maior movimento no comércio e no turismo.

Veja o que muda com fim da escala 6x1

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Passos para reduzir a jornada por Agência Câmara
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Plenário celebra aprovação da PEC: 75 votos favoráveis e apenas um contrário por Carlos Moura/Agência Senado
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Protesto contra a escala 6x1 por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Ato contra a escala 6x1 por Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Ato no Rio de Janeiro fim da escala 6x1 por Tomaz Silva/Agência Brasil
Ato contra a escala 6x1 por Tomaz Silva/Agência Brasil
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Veja comparativo com mudanças por Agência Câmara

A proximidade com a Black Friday, o Natal e as demais celebrações de fim de ano é um dos argumentos apresentados. Para a confederação, a necessidade de reorganizar as equipes durante o pico de demanda compromete a operação dos estabelecimentos.

“O setor produtivo precisa de previsibilidade e bom senso para manter as portas abertas e preservar os empregos”, afirma José Roberto Tadros, presidente da CNC.

A ação também questiona o tratamento dado às empresas privadas em comparação com a administração pública. Conforme a confederação, o poder público teve até um ano para adequar contratos de terceirização, enquanto a iniciativa privada recebeu apenas dois meses. A CNC sustenta que essa diferença viola o princípio da igualdade.

Outro ponto envolve os pequenos negócios. Segundo a entidade, a ausência de uma lei complementar regulamentadora deixa micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEIs) sem regras claras sobre medidas de alívio econômico para a transição.

A confederação ainda aponta risco de insegurança jurídica para os acordos firmados com sindicatos. Na avaliação da CNC, cláusulas que tratam de jornada e descanso podem perder a validade abruptamente no 61º dia, o que amplia a dificuldade de adaptação.

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