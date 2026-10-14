Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confeitaria é interditada e dona é presa após cliente encontrar rato morto dentro de bolo

Fiscalização encontrou fezes e urina de roedores, além de produtos vencidos e armazenados em condições insalubres no estabelecimento

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:01

Confeitaria é interditada e dona é presa após cliente encontrar rato morto dentro de bolo
Confeitaria é interditada e dona é presa após cliente encontrar rato morto dentro de bolo Crédito: Reprodução

Uma mulher foi presa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, após uma cliente denunciar ter encontrado um rato morto dentro de um bolo comprado no estabelecimento da empresária. A proprietária foi detida nesta quarta-feira (14), suspeita de crime contra as relações de consumo.

Segundo informações do g1, a cliente já havia consumido parte do bolo quando encontrou o animal morto dentro do alimento.

Delicatessen de Feira de Santana foi interditada

Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
1 de 13
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução

Após a denúncia, o imóvel onde funciona a Casa de Bolos foi alvo de uma fiscalização. No local, a Vigilância Sanitária identificou vestígios de fezes e urina de roedores, além de produtos vencidos e armazenados em condições insalubres.

Diante das irregularidades, o estabelecimento foi interditado e a responsável legal foi presa em flagrante.

Mais recentes

Imagem - Senado aprova fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho em 1° turno

Senado aprova fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho em 1° turno
Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Mega-Sena e outras loterias desta quarta-feira (14/10)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Mega-Sena e outras loterias desta quarta-feira (14/10)
Imagem - Mulheres afastadas do trabalho por violência doméstica já podem pedir benefício pelo Meu INSS

Mulheres afastadas do trabalho por violência doméstica já podem pedir benefício pelo Meu INSS