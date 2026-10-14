Confeitaria é interditada e dona é presa após cliente encontrar rato morto dentro de bolo

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Elaine Sanoli
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:01
Uma mulher foi presa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, após uma cliente denunciar ter encontrado um rato morto dentro de um bolo comprado no estabelecimento da empresária. A proprietária foi detida nesta quarta-feira (14), suspeita de crime contra as relações de consumo.
Segundo informações do g1, a cliente já havia consumido parte do bolo quando encontrou o animal morto dentro do alimento.
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada
Após a denúncia, o imóvel onde funciona a Casa de Bolos foi alvo de uma fiscalização. No local, a Vigilância Sanitária identificou vestígios de fezes e urina de roedores, além de produtos vencidos e armazenados em condições insalubres.
Diante das irregularidades, o estabelecimento foi interditado e a responsável legal foi presa em flagrante.