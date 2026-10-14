RISCO À SAÚDE

Confeitaria é interditada e dona é presa após cliente encontrar rato morto dentro de bolo

Fiscalização encontrou fezes e urina de roedores, além de produtos vencidos e armazenados em condições insalubres no estabelecimento

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:01

Confeitaria é interditada e dona é presa após cliente encontrar rato morto dentro de bolo Crédito: Reprodução

Uma mulher foi presa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, após uma cliente denunciar ter encontrado um rato morto dentro de um bolo comprado no estabelecimento da empresária. A proprietária foi detida nesta quarta-feira (14), suspeita de crime contra as relações de consumo.

Segundo informações do g1, a cliente já havia consumido parte do bolo quando encontrou o animal morto dentro do alimento.

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Após a denúncia, o imóvel onde funciona a Casa de Bolos foi alvo de uma fiscalização. No local, a Vigilância Sanitária identificou vestígios de fezes e urina de roedores, além de produtos vencidos e armazenados em condições insalubres.